Η ισπανική αστυνομία εισήλθε την Τετάρτη στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE) στη Μαδρίτη, κατόπιν δικαστικής εντολής για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με πιθανό κύκλωμα παράνομων πληρωμών, όπως μετέδωσαν ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται εν μέσω πολλαπλών ερευνών για διαφθορά που αφορούν στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Officers of Spain’s Civil Guard entered the Socialist Party’s main office in Madrid early Wednesday to request that certain information be handed over https://t.co/XAYY1DIgXi — Bloomberg (@business) May 27, 2026

Εκπρόσωπος της Πολιτικής Φρουράς (Guardia Civil) επιβεβαίωσε στο Reuters ότι οι αστυνομικοί εισήλθαν στους χώρους του PSOE, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, επικαλούμενος το απόρρητο της διαδικασίας.

Η επιχείρηση βασίζεται σε δικαστική εντολή που απαιτεί προηγούμενη ειδοποίηση και στοχεύει συγκεκριμένα στοιχεία, σε αντίθεση με μια «έρευνα και κατάσχεση» που διεξάγεται αιφνιδιαστικά για τη συλλογή κάθε είδους αποδεικτικών στοιχείων.

Η εκπρόσωπος του PSOE, Μόνσε Μινγκέθ, δήλωσε στον ραδιοσταθμό Catalunya Radio ότι το κόμμα είναι ήρεμο και συνεργάζεται πλήρως με τις δικαστικές αρχές, τονίζοντας ότι θα παραδοθούν όλες οι ζητούμενες πληροφορίες.

Το κόμμα του Σάντσεθ έχει πληγεί από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων ερευνών που αφορούν βασικούς συμμάχους του και μέλη της οικογένειάς του.

Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα, δικαστήριο ανακοίνωσε ότι ο πρώην σοσιαλιστής πρωθυπουργός και στενός συνεργάτης του Σάντσεθ, Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο, τελεί υπό έρευνα με την υποψία ότι ηγούνταν δικτύου εμπορίας επιρροής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πρόκειται για ένα ακόμη πλήγμα στην αριστερή κυβέρνηση. Ο Θαπατέρο αρνείται κάθε αδικοπραγία.