Η Μπεγκόνια Γκόμεθ, σύζυγος του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες για άσκηση πίεσης και δωροδοκία, γεγονός που προκαλεί έντονους πολιτικούς κραδασμούς στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάντο απήγγειλε κατηγορίες εναντίον της Γκόμεθ έπειτα από πολυετή ποινική έρευνα που έχει ταράξει την ισπανική πολιτική σκηνή. Η απόφαση δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα και η Γκόμεθ θα παραπεμφθεί σε δίκη. Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη εκ μέρους της.

Οι εξελίξεις εντείνουν την πολιτική πίεση στον Σάντσεθ, του οποίου η μειοψηφική κυβέρνηση των Σοσιαλιστών έχει ήδη κλονιστεί από υποθέσεις διαφθοράς και κατηγορίες για πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις. Με τις γενικές εκλογές να πλησιάζουν, οι αντίπαλοι αναμένεται να αξιοποιήσουν την υπόθεση. Κυβερνητική πηγή εξέφρασε οργή για το γεγονός ότι η απόφαση ανακοινώθηκε ενώ ο πρωθυπουργός πραγματοποιούσε επίσημο ταξίδι στην Κίνα, υπονοώντας ότι η χρονική συγκυρία ήταν σκόπιμη.

Η Γκόμεθ συνοδεύει τον Σάντσεθ στην Κίνα, όπου ο Ισπανός πρωθυπουργός ξεκίνησε τη Δευτέρα την επίσκεψή του, καλώντας το Πεκίνο να αξιοποιήσει την παγκόσμια επιρροή του για να συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων στο Ιράν και την Ουκρανία. Οι κατηγορίες εις βάρος της ενδέχεται να επισκιάσουν τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ.

Αντιδράσεις και πολιτικές προεκτάσεις

Η έρευνα έχει «ενοχλήσει πολλούς πολίτες και δικαστές» στην Ισπανία, όπως δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Φέλιξ Μπολάνος, σημειώνοντας ότι η ζημιά στη φήμη του δικαστικού συστήματος «θα είναι, από πολλές απόψεις, ανεπανόρθωτη».

Το 2024, ο Σάντσεθ είχε λάβει πενθήμερη άδεια για να εξετάσει αν θα παραιτηθεί, όταν η Γκόμεθ τέθηκε επίσημα υπό έρευνα. Τελικά αποφάσισε να παραμείνει στο αξίωμά του, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες ήταν αβάσιμες και πολιτικά υποκινούμενες.

Παράλληλες έρευνες

Η υπόθεση προήλθε από καταγγελία ομάδας κατά της διαφθοράς με δεσμούς με την ακροδεξιά, η οποία αξιοποίησε ισπανικό νομικό μηχανισμό που επιτρέπει σε τρίτους να ζητούν ποινικές έρευνες. Παράλληλα, ο αδελφός του Ισπανού πρωθυπουργού έχει επίσης κατηγορηθεί στο πλαίσιο ξεχωριστής έρευνας για φερόμενη διαπλοκή που σχετίζεται με πρόσληψή του από περιφερειακή διοίκηση. Ο ίδιος έχει απορρίψει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες πολιτικά υποκινούμενες.