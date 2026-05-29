Μια ιδιαίτερα προκλητική επικοινωνιακή κίνηση του Λευκού Οίκου προκαλεί σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αναφορές σε UFO και αισθητική επιστημονικής φαντασίας, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε την επίσημη ιστοσελίδα aliens.gov, η οποία ωστόσο δεν αφορά εξωγήινους, αλλά στοχεύει τους μετανάστες ή πιο λαϊκά τους «ξένους» (alien σημαίνει στα αγγλικά και ξένος»).

Με το σύνθημα «Περπατούν ανάμεσά μας» και σινεμάτικ ύφος η κίνηση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο, όταν ο Λευκός Οίκος κατοχύρωσε διακριτικά τα domains Alien.gov και Aliens.gov, προκαλώντας εικασίες για πιθανή σύνδεση με την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δημοσιοποιηθούν έγγραφα σχετικά με τα UFO και την εξωγήινη ζωή.

Το απόγευμα της Πέμπτης (28.05.2026), η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας aliens.gov. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από βίντεο 14 δευτερολέπτων, όπου ένας προβολέας σάρωνε ένα χωράφι και η λέξη «Loading» εμφανιζόταν σαν γεωμετρικό σχήμα που παραπέμπει σε εξωγήινη δραστηριότητα.

Η ρητορική της «εισβολής» και ο ρόλος του Τραμπ

Το κείμενο στην αρχική σελίδα σοκάρει με την επιθετική του γλώσσα, παρουσιάζοντας τη μετανάστευση ως μια «συγκεκαλυμμένη εισβολή» δεκαετιών. Ανάμεσα στα μηνύματα που φιλοξενούνται αναφέρεται: «Οι εξωγήινοι περπατούν ανάμεσά μας, ζουν στις γειτονιές μας… Ψωνίζουν στα ίδια καταστήματα, παρακολουθούν τα ίδια μαθήματα με τα παιδιά μας… μόνο που – δεν ανήκουν εδώ».

Η ιστοσελίδα κατηγορεί «αμέτρητους προέδρους, βουλευτές και ανώτατους αξιωματούχους» ότι συγκαλύπτουν την υποτιθέμενη «εισβολή», ενώ ο Τραμπ παρουσιάζεται ως ο «άνθρωπος [που] βρήκε επιτέλους το κουράγιο να πει την αλήθεια».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, «ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν ο πρώτος που κατήγγειλε τον πραγματικό κίνδυνο που συνιστούν οι «εξωγήινοι» για την αμερικανική οικογένεια». Το μήνυμα καταλήγει με τη φράση: «Η αλήθεια δεν είναι πλέον εκεί έξω. Είναι ακριβώς εδώ. Αυτή τη στιγμή».

Μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας, η πλατφόρμα είχε καταγράψει πάνω από 3,1 εκατομμύρια «συναντήσεις», των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου με παράτυπους μετανάστες,

αριθμός που φαίνεται να βασίζεται σε δεδομένα της Εσωτερικής Ασφάλειας για διελεύσεις μεταναστών.

Διαδραστικός χάρτης και καταγγελίες πολιτών

Η ιστοσελίδα λειτουργεί και ως διαδραστικό εργαλείο παρακολούθησης και καταγγελιών. Στην αρχική σελίδα εμφανίζεται ένας ζωντανός ψηφιακός μετρητής που καταγράφει τις «συναντήσεις» των ομοσπονδιακών αρχών με παράτυπους μετανάστες.

Κάτω από αυτόν, υπάρχει θερμικός χάρτης των ΗΠΑ που απεικονίζει τις «συλλήψεις αλλοδαπών», αντλώντας στοιχεία από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Οι χρήστες μπορούν να κάνουν ζουμ και να αναζητήσουν δεδομένα ανά πόλη ή πολιτεία.

Ο χάρτης εμφανίζει:

Τον συνολικό αριθμό συλλήψεων ανά περιοχή.

Τις ημερομηνίες των συλλήψεων.

Τις χώρες καταγωγής των κρατουμένων.

Τις ποινικές κατηγορίες ή τις εικαζόμενες διασυνδέσεις τους με συμμορίες υπό τη διακυβέρνηση Τραμπ.

Στο κάτω μέρος της σελίδας, ένας κόκκινος σύνδεσμος οδηγεί στην ηλεκτρονική φόρμα της ICE, προτρέποντας τους πολίτες να «αναφέρουν ύποπτους ξένους» (suspicious aliens).