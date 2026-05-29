Ένα διάσημο ψηφιδωτό με ταύρο σε μια από τις μεγαλοπρεπείς στοές της Ιταλίας υποβάλλεται σε αναγκαία συντήρηση, αφού έχει φθαρεί από τους τουρίστες που τηρούν μια παράδοση που αφορά τα… ευαίσθητα μέρη του σώματός του.

Σύμφωνα με τον μύθο, οι τουρίστες στο Μιλάνο που τρίβουν τις φτέρνες τους στους «όρχεις» του ταύρου και περιστρέφονται τρεις φορές επί τόπου, έχουν εγγυημένη καλή τύχη και είναι προορισμένοι να επιστρέψουν.

Οι επισκέπτες που περιστρέφονται δεξιόστροφα για καλή τύχη έχουν αφήσει ένα μικρό κρατήρα στο «τυχερό σημείο» του ταύρου.

«Χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα έχουν κάνει τη διάσημη κίνηση της περιστροφής με τη φτέρνα», δήλωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι. «Τα ροζ πλακάκια που αποτελούν τους όρχεις του έχουν φθαρεί».

Το μπεζ και μπλε μωσαϊκό που απεικονίζει έναν ορμητικό ταύρο, περιβαλλόμενο από οικόσημο, βρίσκεται στην ιστορική στοά «Galleria Vittorio Emanuele II» του 19ου αιώνα. Αποτελεί σύμβολο της πόλης του Τορίνο, που υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της Ιταλίας.

Η αναστήλωση ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα, με την ανέγερση ενός μικρού εργοταξίου γύρω από το μωσαϊκό και έναν συντηρητή να εργάζεται για να επαναφέρει το έργο τέχνης στην παλιά του δόξα, όπως ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο του Μιλάνου σε ανακοίνωσή του.

Ο τεχνίτης Τζιανλούκα Γκάλι εθεάθη να γονατίζει μπροστά στο μωσαϊκό, εργαζόμενος για να κόψει νέα κομμάτια πέτρας με το χέρι, ενώ περίεργοι θεατές συγκεντρώνονταν γύρω του.

Σχετικά με το έθιμο του περιστροφικού χορού, που ήταν δημοφιλές στους Μιλανέζους τον 19ο αιώνα, ο Γκάλι δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP: «Είναι πιθανώς μια γοητευτική χειρονομία, αλλά και αρκετά επιζήμια για ένα έργο τέχνης».

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Εμμανουέλ Κόντε και Μάρκο Γκρανέλι δήλωσαν ότι η τελευταία αναστήλωση του μωσαϊκού με τον ταύρο έγινε το 2017.

«Η Γκαλερία είναι μια ζωντανή κληρονομιά, η οποία μπορεί να φθαρεί ακριβώς επειδή είναι αγαπητή και βιώνεται: τη φροντίζουμε ώστε να συνεχίσει να είναι έτσι», πρόσθεσαν.

Πηγή: BBC