Στο προσκήνιο επέστρεψε το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού πρωταθλήματος, με σχετική πρόταση να τίθεται προς ψήφιση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/5).

Ωστόσο, η διαδικασία δεν κατέληξε σε απόφαση, καθώς καταγράφηκε απόλυτη ισορροπία. Συγκεκριμένα, επτά ομάδες ψήφισαν υπέρ, επτά κατά, ενώ υπήρξε και μία λευκή ψήφος, με αποτέλεσμα η πρόταση να μην συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εγκριθεί.

Υπενθυμίζεται ότι στη διαδικασία συμμετείχαν οι 14 ομάδες της λίγκας, μαζί με την ΕΠΟ, η οποία τάχθηκε υπέρ της αναδιάρθρωσης.

Παρά τη θετική στάση της Ομοσπονδίας, το σχέδιο δεν προχώρησε σε αυτή τη φάση, καθώς δεν εξασφάλισε την απαραίτητη υποστήριξη.

Έτσι, όπως όλα δείχνουν, το πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν θα διεξαχθεί κανονικά με 14 ομάδες, με τις ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκό να αποχαιρετούν οριστικά την κατηγορία.