Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών
Ατρόμητος-Πανσερραϊκός
- Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου
- Επόπτες: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ, Παντελής Σπυρόπουλος
- 4ος: Παναγιώτης Κουκούλας
- VAR: Δημήτρης Μόσχου
- AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης
Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet
- Διαιτητής: Γιάννης Παπαδόπουλος
- Επόπτες: Άγγελος Κολλιάκος, Πέτρος Πάτρας
- 4ος: Σταύρος Τσιμεντερίδης
- VAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης
- AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης
Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης
- Διαιτητής: Γιώργος Κόκκινος
- Επόπτες: Θανάσης Κόλλιας, Αχιλλέας Νίκζας
- 4ος: Μιχάλης Ματσούκας
- VAR: Ελένη Αντωνίου
- AVAR: Βασίλης Φωτιάς