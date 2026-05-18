Η Stoiximan Super League ολοκληρώνεται στα playouts, με την τελευταία αγωνιστική να διεξάγεται την Πέμπτη (21/05), σε μια διαδικασία που έχει ήδη κρίνει τις ομάδες που υποβιβάζονται, καθώς οι ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκός έχουν αποχαιρετήσει την κατηγορία.

Η ΕΠΟ γνωστοποίησε τους ορισμούς των διαιτητών για τα τρία παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής, τα οποία είναι τα Ατρόμητος – Πανσερραϊκός, Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet και Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης.

Η αυλαία των playouts πέφτει με τις ομάδες να ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σε μια σεζόν με έντονο ανταγωνισμό μέχρι και την τελευταία αγωνιστική.