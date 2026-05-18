Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε σήμερα ότι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν έναν ακόμη «στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα», μιλώντας για ένα «κακόβουλο» σχέδιο.

«Διεξάγετε αυτήν την επιχείρηση με αξιοσημείωτη επιτυχία… Συνεχίστε μέχρι τέλους», είπε ο πρωθυπουργός στον διοικητή των ισραηλινών δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού, που είναι υπεύθυνος για την επιχείρηση.

«Πιστεύω… ότι ματαιώνετε ένα κακόβουλο σχέδιο που έχει σχεδιαστεί για να σπάσει τον αποκλεισμό που έχουμε επιβάλει στους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτισαν ανοικτά της Κύπρου τον «στολίσκο Global Sumud για την Γάζα» που αποτελείται από μια πενηνταριά σκάφη τα οποία είχαν αποπλεύσει από την νότια Τουρκία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσαν μέσω του Χ οι οργανωτές.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κομάντος του ισραηλινού ναυτικού να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία του στολίσκου στα ανοιχτά της Κύπρου. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση από τις ισραηλινές αρχές προς τους συμμετέχοντες να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν άμεσα.

The Israeli Navy has begun to intercept the activist mission sailing to the Gaza Strip to challenge Israel’s naval blockade. pic.twitter.com/YXeSwxPDOd — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 18, 2026

Από την πλευρά της, η Global Flotilla γνωστοποίησε πως: «Δύο πολεμικά πλοία εντοπίστηκαν γύρω από τα σκάφη στη Μεσόγειο. Χάσαμε την επαφή με 23 σκάφη του στόλου, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από τον ισραηλινό στρατό σε διεθνή ύδατα».

Πληροφορίες από ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι τέσσερα πολεμικά πλοία συμμετείχαν στην επιχείρηση, δίνοντας εντολή στα σκάφη του στολίσκου να απενεργοποιήσουν τις μηχανές τους, περίπου 100 ακτιβιστές τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ αναφέρθηκε ότι θα μεταφερθούν στο λιμάνι του Ασντόντ, το μεγαλύτερο λιμάνι του Ισραήλ.

Παρά την επιχείρηση του ισραηλινού ναυτικού, ακτιβιστής που επέβαινε σε ένα από τα σκάφη φέρεται να δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η αποστολή δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τον στόχο της και θα συνεχίσει την προσπάθεια προσέγγισης της Γάζας.