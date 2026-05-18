Ένας 72χρονος πιλότος βρέθηκε ζωντανός περισσότερες από 24 ώρες μετά τη συντριβή του αεροπλάνου του μέσα σε πυκνό δάσος στη βόρεια Βραζιλία, προκαλώντας συγκίνηση και θαυμασμό για την επιμονή του να επιβιώσει.

Ο Άλτεβιρ Έντσον θεωρούνταν νεκρός όταν το μικρό μονοκινητήριο αεροσκάφος του συνετρίβη κοντά στην πόλη Μπελέμ. Σύμφωνα με τις αρχές, το αεροπλάνο παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα μετά την πρόσκρουση ενός γύπα στην έλικα του κινητήρα, γεγονός που οδήγησε στην απώλεια ύψους και την πτώση στο έδαφος, αναφέρει το estadodoparaonline.

Όταν εντοπίστηκαν τα συντρίμμια, ο πιλότος δεν βρισκόταν εκεί, γεγονός που κινητοποίησε εκτεταμένες έρευνες. Η πυκνή βλάστηση του τροπικού δάσους δυσχέρανε σημαντικά την επιχείρηση εντοπισμού του, ενώ εκτιμάται ότι ο 72χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο της συντριβής αναζητώντας βοήθεια, αλλά χάθηκε μέσα στη ζούγκλα.

Συντριβή αεροσκάφους Βραζιλία: Έψαχναν τον 72χρονο με drone και σκυλιά μέσα στην πυκνή βλάστηση

Τελικά, ο Έντσον βρέθηκε σε απόσταση άνω των πέντε χιλιομέτρων από το σημείο της πτώσης, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και drone. Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει διασώστες να κινούνται μέσα σε νερά που έφταναν μέχρι τον λαιμό τους, μεταφέροντας τον ηλικιωμένο πιλότο σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με δηλώσεις διασώστη, ο άνδρας ήταν αποπροσανατολισμένος, έφερε πολλαπλές εκδορές και είχε περιορισμένη κινητικότητα. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πρόκειται για έμπειρο πιλότο. Η αστυνομία γνωστοποίησε ότι κοντά στα συντρίμμια εντοπίστηκαν ένα ρολόι, γυαλιά και ρούχα, ενώ το παράθυρο του αεροσκάφους ήταν σπασμένο και υπήρχαν ίχνη αίματος. Η πολεμική αεροπορία της Βραζιλίας διερευνά τα αίτια της συντριβής.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από άλλο αεροπορικό δυστύχημα στη χώρα, όταν αεροσκάφος προσέκρουσε σε χαμηλό κτίριο στο Μπέλο Οριζόντε, προκαλώντας νέο κύμα ανησυχίας για την ασφάλεια των πτήσεων.