Ένα μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από την προσαρτημένη από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 29 επιβαίνοντες, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλέστηκε πηγή του στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η επαφή με το αεροσκάφος τύπου Αντόνοφ An-26 χάθηκε περίπου στις 18:00, ώρα Μόσχας και Ελλάδας. Ερευνητές του υπουργείου Άμυνας βρίσκονται στο σημείο της συντριβής για τη συλλογή στοιχείων, όπως μετέδωσε το TASS.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται τα έξι μέλη του πληρώματος και οι 23 επιβάτες. Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το αεροσκάφος επλήγη από ουκρανικό αντιαεροπορικό σύστημα. Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας δείχνουν πως η συντριβή πιθανότατα οφείλεται σε τεχνική βλάβη.