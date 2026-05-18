Οι Ντάλας νίκησαν εκτός έδρας σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι τους Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς με 2-3 για το MLS.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Σάμιουελ Σάρβερ, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί πέτυχε το τρίτο και καθοριστικό γκολ της ομάδας του στο 90+3’, το οποίο χάρισε και τη νίκη. Ο δεύτερος δεν έχει άμεση σχέση με όσα έγιναν εντός των τεσσάρων γραμμών.

Μετά το κρίσιμο τέρμα, προχώρησε σε μια όχι πρωτότυπη αλλά σίγουρα ασυνήθιστη ενέργεια. Αφού πανηγύρισε με τους συμπαίκτες του, στη συνέχεια έκανε κάτι που χάρισε γέλιο στους φίλους της ομάδας του, αλλά και εκνευρισμό σε εκείνους των γηπεδούχων.

Πήρε ένα κουτάκι μπύρας από τον αγωνιστικό χώρο, το οποίο νωρίτερα είχαν πετάξει στο γήπεδο οι εκτός εαυτού οπαδοί των Σαν Χοσέ, και το άδειασε πάνω του πανηγυρίζοντας.

Παρόμοια σκηνικά έχουμε δει και στην Ελλάδα με χυμούς και καφέδες. Όμως πλέον, όπως φαίνεται, το… ρεπερτόριο των πανηγυρισμών περιλαμβάνει και το αλκοόλ.