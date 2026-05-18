Παράταση μερικών ημερών παίρνει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, που ειχε προαναγγείλει πως σήμερα θα κατέθετε στον Αρειο Πάγο το καταστατικό του κόμματός της, του όποιου το όνομα κρατά ως επτασφράγιστο μυστικό. Όπως έγινε γνωστό από συνεργάτες της, θα χρειαστούν μερικές μέρες ακόμη για τη συλλογή των υπογραφών των υποστηρικτών της. Ποιοι θα είναι αυτοί; Πέραν αυτών που ξέρουμε, υπάρχουν πολλά φημολογούμενα ονόματα που δεν έχουν επισήμως επιβεβαιωθεί. Στη θέση του υπεύθυνου επικοινωνίας είναι ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ενώ στο πλάι της Καρυστιανού βρίσκεται η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, στο γραφείο της οποίας έγινε χθες η μάζωξη για τις υπογραφές πριν την κατάθεση στον Αρειο Πάγο. Το νέο κόμμα φαίνεται πως στηρίζει και ο δεύτερος δικηγόρος της, Στέλιος Σούρλας, που είχε προκαλέσει ερωτηματικά με τις απόψεις του περί αμβλώσεων, μοναρχίας και άλλα προοδευτικά. Στην ομάδα του νέου κόμματος περιλαμβάνεται και ο πραγματογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης, τεχνικός σύμβουλος κάποιων συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο πυρήνας του βορρά

Στα ονόματα που μένουν να επιβεβαιωθούν προσθέτω: τον θεσσαλονικιό δημοσιογράφο Παντελή Σαββίδη, τον επίσης Θεσσαλονικιό, με προϋπηρεσία στα κινήματα για το Μακεδονικό και τα εμβόλια, Μιχαήλ Πατσίκα, και, τέλος, τους πρώην βουλευτές Νίκο Γαλανό και Γιώργο Αποστολάκη. Ο τελευταίος είχε εκλεγεί με το κόμμα Νίκη (πριν παραιτηθεί) από το οποίο, από ό,τι φαίνεται, το νέο κόμμα θα αντλήσει αρκετούς πρώην πολιτευτές και υποστηρικτές, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί θα είναι ο πυρήνας της βάσης του κόμματος της Καρυστιανού, εξού και η παρουσίαση θα γίνει στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, στο «Ολύμπιον» της πλατείας Αριστοτέλους.

«Αόρατοι» υποψήφιοι

Ο νέος είναι ωραίος, μα ο παλιός είναι αλλιώς. Ισχύει και στις κομματικές διαδικασίες. Στο συνέδριο της ΝΔ, ο πιστός «προεδρικός» Θανάσης Νέζης έκοψε τις ορέξεις πολλών που ήθελαν να κάνουν τη δική τους κινητοποίηση για τις κάλπες της νέας Πολιτικής Επιτροπής. Και έκοψε τη φόρα κυρίως ενός: του Γρηγόρη Δημητριάδη. Για τον οποίο έλεγαν, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι θα πάρει υπό τον έλεγχό του τα νεοδημοκρατικά όργανα, σε συνεργασία με δύο υπουργούς που έχει πάρει κάτω από τη «φτερούγα» του. Μια «γαλάζια» πηγή μου μετέφερε δε ότι γνωστό νεαρό μεσαίο στέλεχος, της επιρροής Δημητριάδη, πήγε με εκατοντάδες εξουσιοδοτήσεις ψήφων για την Πολιτική Επιτροπή. Για να μάθει από τον Νέζη τα νέα ότι αυτή τη φορά απαγορεύεται η ψήφος δι’ εξουσιοδότησης. Οποιος ήθελε να είναι ψηφοφόρος για τα όργανα ή υποψήφιός τους, έπρεπε να είναι εκεί να δώσει τη μάχη αυτοπροσώπως. Κάπως έτσι κόπηκαν οι «αόρατοι» υποψήφιοι, ψηφοφόροι και κάποια… όνειρα ελέγχου της Πειραιώς.

Νέο χρονοδιάγραμμα για τον «Θόλο»

Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, από όπου αναμένονται νεότερα και για την προμήθεια του ισραηλινού αντιαεροπορικού «θόλου», του λεγόμενου και «Ασπίδα του Αχιλλέα». Κι αυτό γιατί οι πληροφορίες λένε ότι η υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας θα πάρει μια παράταση. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα έκανε λόγο για υπογραφή των συμβάσεων έως το τέλος Ιουνίου, όμως νέες πληροφορίες από το ελληνικό Πεντάγωνο τοποθετούν την τελική έγκριση της προμήθειας μετά το καλοκαίρι. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ως αιτία της καθυστέρησης έναν καλό σκοπό: τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Έχει δοθεί ρητή εντολή από τον Νίκο Δένδια προς τις υπηρεσίες του ΓΕΕΘΑ να μην προχωρήσει καμία διακρατική συμφωνία εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες και «κλειδωμένες» αναθέσεις του 25% του έργου σε ελληνικές εταιρείες. Δεν πρόκειται για μια τυχαία έμπνευση, αλλά για μια δέσμευση που έχει επαναλάβει ο Δένδιας δημόσια και θέλει να αποτυπωθεί και στις συμβάσεις, ανταποκρινόμενος στο αίτημα των εγχώριων βιομηχανιών για τη διασφάλισή τους.

Το ετήσιο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών

Το ένατο ετήσιο συνέδριο «Η Ελλάδα μετά» του Κύκλου Ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου ξεκινάει σήμερα και θα ρίξει αυλαία την Τέταρτη. Και προαναγγέλλω ότι θα βγάλει ειδήσεις. Ο φετινός τίτλος είναι «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας» και η λίστα των καλεσμένων κι ομιλητών περιλαμβάνει από υπουργούς έως πρώην προέδρους της Δημοκρατίας, ανώτατους δικαστές, επιχειρηματίες και καθηγητές. Η έναρξη θα γίνει σήμερα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, με την παρουσίαση μεγάλης έρευνας της Metron Analysis για τις προσλαμβάνουσες και τις προσδοκίες της κοινωνίας.