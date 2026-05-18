Η Ντουμπάι BC εμφανίζεται ως η πιο ενεργή ομάδα στο μεταγραφικό παζάρι, προχωρώντας σε κινήσεις υψηλού επιπέδου, παρότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι υποχρεώσεις της στην Αδριατική Λίγκα.

Σημαντικό πρώτο βήμα στον σχεδιασμό της αποτέλεσε η συμφωνία με τον Τσάβι Πσκουάλ , ο οποίος αναμένεται να αντικαταστήσει τον Αλεξάνταρ Σέκουλιτς στον πάγκο της ομάδας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στο πρότζεκτ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Αντρέα Καλτσόνι, η ομάδα έχει «κλείσει» τον Άλφα Ντιαλό, έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς της φετινής σεζόν στη EuroLeague, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη ηχηρό deal.

Ο 28χρονος φόργουορντ, που αγωνίζεται ακόμη στη Μονακό, αναμένεται να αποχωρήσει από το Πριγκιπάτο, ακολουθώντας το ίδιο μονοπάτι με τον Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, με προορισμό το Ντουμπάι. Στο συμβόλαιό του προβλέπεται και ρήτρα NBA-out.

💣✍️Alpha Diallo to Dubai Basketball is a done deal. He has already signed the contract with his new team, including an NBA out option, I’m told.#EuroLeague #Dubai pic.twitter.com/8rMONTqtnd — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) May 18, 2026

Η νέα σεζόν βρίσκει τη Ντουμπάι BC να ενισχύεται σημαντικά, πλαισιώνοντας ήδη ένα ισχυρό σύνολο παικτών όπως οι Ντάνιελ Μπέικον, Αϊζάια Τέιλορ, Βασίλιε Μίτσιτς, Τζαϊτέ, Πετρούσεφ και Καμπενγκέλε, με ξεκάθαρο στόχο μια πορεία ως το Final Four της σεζόν 2026–27 στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Ντιάλο ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν στη EuroLeague με 11.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 1.4 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε 27:54 συμμετοχής.