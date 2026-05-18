Η EuroLeague παρουσίασε τη νέα επίσημη συλλογή με τα t-shirts του Final Four, τα οποία σχεδίασε η adidas για την τελική φάση της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Η συλλογή περιλαμβάνει μια premium σειρά προϊόντων αφιερωμένη στη διοργάνωση, την πόλη που τη φιλοξενεί, αλλά και τις τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο: Ολυμπιακός, Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε.

Οι φίλαθλοι στην Αθήνα θα μπορούν να προμηθευτούν τα συλλεκτικά κομμάτια από επιλεγμένα σημεία, όπως τα περίπτερα merchandising στο Telekom Center, το stand της adidas στο Final Four FanZone, αλλά και το κατάστημα Adidas στο κέντρο της πόλης (Ερμού 44).

Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του Final Four Σαββατοκύριακου, δίνοντας στους οπαδούς τη δυνατότητα να κρατήσουν ένα αναμνηστικό από τη διοργάνωση, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.