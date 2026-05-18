Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της 18ης Μαΐου 2026 μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, που πραγματοποιείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ. Στόχος είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις εκβίασης, εμπρησμών, φθορών και απατών εις βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί τρία άτομα, μέλη της οργάνωσης, δυνάμει ενταλμάτων σύλληψης, καθώς και τρία ακόμη πρόσωπα για το αδίκημα της ζωοκλοπής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επιχείρηση συνεχίζεται και αναμένεται να υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξή της.