Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), ο εποπτευόμενος από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας, ολοκληρώνει την αποτύπωση της εικόνας επικινδυνότητας για φαινόμενα βίας και παραβατικότητας στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Με βάση τα ευρήματα αυτά, προχωρά η υλοποίηση του σχεδίου για την τοποθέτηση καμερών και συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστημιακά κτίρια, όπως δήλωσε ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, στο περιθώριο των εργασιών του Aristotle Innovation Forum.

«Δεσμευόμαστε όπως ορίζει ο νόμος -γιατί αυτή η κυβέρνηση ό, τι λέει το κάνει- ότι θα υπάρξουν αφενός κάμερες παντού στους κοινόχρηστους χώρους, αφετέρου ελεγχόμενη είσοδος σε όλα τα κτίρια των πανεπιστημίων», υπογράμμισε ο κ. Παπαϊωάννου. Διευκρίνισε ότι στην πρώτη φάση οι κάμερες θα εγκατασταθούν σε αμφιθέατρα και κτίρια όπου έχουν σημειωθεί συχνότερα επεισόδια.

Παράλληλα, τόνισε πως «εφόσον η διοίκηση οποιουδήποτε πανεπιστημίου εκτιμήσει ότι χρειάζονται κάμερες σε κάποιους χώρους εργαστηρίων -αν όχι σε όλους, σε αυτούς που ενδεχομένως έχουν μεγάλα όργανα και τεχνολογικό εξοπλισμό μεγάλης αξίας- θα μπουν και εκεί».

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα προμήθειας και τοποθέτησης του εξοπλισμού στα ΑΕΙ, ο υφυπουργός εξήγησε ότι η διαδικασία προχωρά, αλλά εξαρτάται από τα χρονοδιαγράμματα των δημοσίων συμβάσεων και τους όρους των διαγωνιστικών διαδικασιών, οι οποίοι τηρούνται υποχρεωτικά για λόγους διαφάνειας.