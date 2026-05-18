Οι σοροί των τεσσάρων Ιταλών δυτών που αγνοούνταν στις Μαλδίβες εντοπίστηκαν στο τρίτο τμήμα της υποθαλάσσιας σπηλιάς κοντά στο ατόλλο του Vavu, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών, την οποία επικαλείται το πρακτορείο ANSA.

Όπως γνωστοποίησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις των Μαλδίβων (MNDF) μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, οι σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια «κοινής επιχείρησης που διεξήχθη από την Ακτοφυλακή των Ενόπλων Δυνάμεων, την Αστυνομία και ξένους δύτες». Οι σοροί έχουν εντοπιστεί, ωστόσο οι επιχειρήσεις ανάσυρσης από τη σπηλιά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ προβλέπονται νέες καταδύσεις για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρωί, η ομάδα δυτών της Dan Europe καταδύθηκε επιχειρώντας να ανασύρει τα σώματα των αγνοουμένων, που δεν είχαν επιστρέψει στην επιφάνεια μετά την εκδρομή της περασμένης Πέμπτης σε σπηλιά βάθους 50 μέτρων.

Η ομάδα αποτελείται από τρεις έμπειρους Φινλανδούς σπηλαιοδύτες: τους Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund και Patrik Grönqvist. Στη σπηλιά βρίσκονται οι σοροί των Monica Montefalcone, της κόρης της Giorgia Sommacal, της Muriel Oddenino και του Federico Gualtieri. Ο πέμπτος δύτης, Gianluca Benedetti, είχε ήδη ανασυρθεί την Παρασκευή.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης και οι δηλώσεις των αρχών

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Mohammed Hussain Sharif, όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο Sun των Μαλδίβων, είχε δηλώσει ότι η ομάδα δεν θα πραγματοποιούσε καταδύσεις σε μεγάλο βάθος για την ανεύρεση των Ιταλών, αλλά θα προχωρούσε σε ασκήσεις προσανατολισμού.

Το πρωί πραγματοποιήθηκε επιχειρησιακή ενημέρωση στις 9:00 τοπική ώρα, ενώ στις 11:00 η ομάδα απέπλευσε προς το σημείο της κατάδυσης. Οι επιχειρήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, με τις καιρικές συνθήκες να θεωρούνται ευνοϊκές, αν και θα αξιολογηθούν εκ νέου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Οι σπηλαιοδύτες χρησιμοποιούν rebreather (σύστημα αναπνοής κλειστού κυκλώματος), μείγμα Trimix (άζωτο, ήλιο και οξυγόνο) κατάλληλο για μεγάλο βάθος, καθώς και υποβρύχια σκούτερ για την υποστήριξη των κινήσεών τους.