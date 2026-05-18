Τρεις Φινλανδοί σπηλαιοδύτες συμμετέχουν σήμερα στις προσπάθειες εντοπισμού και ανάσυρσης των σορών τεσσάρων Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους στις Μαλδίβες, ενώ εξερευνούσαν υποθαλάσσιες σπηλιές βάθους περίπου 50 μέτρων στην ατόλη Βααβού, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικτύου ευρωπαίων δυτών DAN.

Η ομάδα των Φινλανδών έφθασε στη χώρα την Κυριακή, όπως αναφέρει σε νεότερη ανακοίνωσή της η DAN Europe. Οι δύτες θα συνδράμουν στην επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των αγνοούμενων.

Το πτώμα ενός από τους Ιταλούς δύτες είχε ανασυρθεί ήδη από την Παρασκευή, σύμφωνα με την Εθνική Αμυντική Δύναμη των Μαλδίβων (MNDF). Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι το σώμα βρέθηκε μέσα σε σπήλαιο βάθους περίπου 60 μέτρων, ενώ εκτιμάται πως και οι υπόλοιποι δύτες παραμένουν παγιδευμένοι στο ίδιο σημείο, μήκους περίπου 61 μέτρων.

Οι Φινλανδοί δύτες — Σάμι Παακάρινεν, Τζένι Βέστερλουντ και Πάτρικ Γκρένκβιστ — συνεργάζονται στενά με τα μέλη της MNDF, που συντονίζει τη δύσκολη επιχείρηση, καθώς και με άλλους τοπικούς αξιωματούχους.

Τραγική διάσταση απέκτησε η αποστολή το Σάββατο, όταν ο αρχιλοχίας Μοχάμεντ Μαχουντί της MNDF, που συμμετείχε στις έρευνες, έχασε τη ζωή του από τη νόσο αποσυμπίεσης. Το περιστατικό οδήγησε στην προσωρινή αναστολή της επιχείρησης, η οποία διεξαγόταν κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες.