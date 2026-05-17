Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Axios ότι «ο χρόνος μετρά αντίστροφα» για το Ιράν, προειδοποιώντας ότι εάν το ιρανικό καθεστώς δεν παρουσιάσει μια καλύτερη πρόταση για συμφωνία, θα δεχθεί πολύ ισχυρότερο πλήγμα.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Τραμπ επιθυμεί μεν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο η απόρριψη πολλών από τις απαιτήσεις του εκ μέρους του Ιράν και η άρνησή του να προβεί σε ουσιαστικές παραχωρήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα, επανέφεραν τη στρατιωτική επιλογή στο τραπέζι.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει την ανώτατη ομάδα εθνικής ασφάλειας στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου την Τρίτη, προκειμένου να εξεταστούν οι διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Παράλληλα, ο Τραμπ συνομίλησε την Κυριακή με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται.

Πίσω από το προσκήνιο, ο Τραμπ είχε ήδη συναντηθεί το Σάββατο με μέλη της ομάδας εθνικής ασφάλειας στο γκολφ κλαμπ του στη Βιρτζίνια με αντικείμενο το Ιράν.

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γοίτκοφ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

Το διπλωματικό παρασκήνιο και η στάση των ΗΠΑ

Όσον αφορά την παρούσα κατάσταση στο διπλωματικό πεδίο, ο υπουργός Ερωτερικών του Πακιστάν επισκέφθηκε την Τεχεράνη το Σάββατο και την Κυριακή για συνομιλίες με ανώτατους Ιρανούς ηγέτες σχετικά με τη συμφωνία τερματισμού του πολέμου, καθώς το Πακιστάν ενεργεί ως ο επίσημος διαμεσολαβητής μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ο οποίος συμμετέχει επίσης στη διαμεσολάβηση, συνομίλησε την Κυριακή με τον Πακιστανό ομόλογό του καθώς και με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών.

Ο Τραμπ ανέφερε στο Axios ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως το Ιράν επιθυμεί μια συμφωνία, σημειώνοντας ότι αναμένει μια επικαιροποιημένη ιρανική πρόταση, η οποία ελπίζει ότι θα είναι βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη που κατατέθηκε πριν από μερικές ημέρες. Πάντως, ο αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να θέσει μια συγκεκριμένη προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Αποτυπώνοντας τη θέση του, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η αμερικανική πλευρά επιδιώκει τη συμφωνία, αλλά το Ιράν δεν βρίσκεται ακόμη στο επιθυμητό σημείο. Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να υποχωρήσει, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα πληγεί βαρύτατα.

Ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν πολύ σκληρότερα από ό,τι στο παρελθόν εάν δεν παρουσιαστεί μια καλύτερη πρόταση, επισημαίνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει και ότι οι Ιρανοί πρέπει να κινηθούν γρήγορα αν δεν θέλουν να χάσουν τα πάντα.

Η επίθεση στον πυρηνικό σταθμό των ΗΑΕ

Στο πεδίο των στρατιωτικών εξελίξεων, μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπληξε την Κυριακή τον πυρηνικό σταθμό Μπαράκα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προκαλώντας ζημιές σε ηλεκτρική γεννήτρια εκτός της εσωτερικής περιμέτρου, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ. Ήταν το ένα από τα τρία drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας προερχόμενα από την κατεύθυνση των δυτικών συνόρων, με το υπουργείο να προσθέτει ότι τα άλλα δύο αναχαιτίστηκαν και ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον προσδιορισμό της πηγής των επιθέσεων.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών των Εμιράτων, Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ, ενημέρωσε τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, ότι δεν υπήρξε καμία επίπτωση στα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας.

Αν και το Αμπού Ντάμπι απέφυγε να κατηγορήσει ευθέως το Ιράν, ο διπλωματικός σύμβουλος Ανουάρ Γκαργκάς άφησε σαφείς αιχμές κατά της Τεχεράνης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X σημείωσε ότι η στοχοποίηση του σταθμού πυρηνικής ενέργειας της Μπαράκα, είτε πραγματοποιήθηκε απευθείας από τον κύριο υπαίτιο είτε μέσω κάποιου από τους πληρεξουσίους του, συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση και μια σκοτεινή εξέλιξη. Κατέληξε δε αναφέροντας ότι η ενέργεια αυτή παραβιάζει όλους τους διεθνείς νόμους και κανόνες, επιδεικνύοντας εγκληματική αδιαφορία για τις ζωές των πολιτών στα ΗΑΕ και την ευρύτερη περιοχή.