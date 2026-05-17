Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε στην Κυριακή (17/05) τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπάντρ Αμπντελατί.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.

FM George Gerapetritis had a phone call with his Egyptian counterpart, Badr Abdelatty. They discussed bilateral issues and regional developments in light of the crisis in the broader Middle East, including Gaza and Lebanon. pic.twitter.com/p0i71KIC80 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 17, 2026

