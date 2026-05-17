Μια 67χρονη Αυστριακή έχασε τη ζωή της ύστερα από επίθεση κοπαδιού αγελάδων σε βοσκότοπο στο Όμπερλιντς, στη δυτική Αυστρία, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Τυρόλου. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας και προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινότητα.

Ο 65χρονος σύζυγός της μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση σε κλινική στο Ίνσμπρουκ. Η αστυνομία ανέφερε ότι η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί οι αιτίες που οδήγησαν στην επίθεση.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεκάδες αγελάδες που ανήκαν σε αγροτικό συνεταιρισμό βρίσκονταν συγκεντρωμένες στον βοσκότοπο την ώρα του περιστατικού. Οι αστυνομικοί σημείωσαν ότι το ζευγάρι δεν συνοδευόταν από σκύλο, γεγονός που αποκλείει έναν από τους συνήθεις παράγοντες πρόκλησης επιθετικής συμπεριφοράς στα ζώα.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι αγελάδες μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά όταν σκύλοι πλησιάζουν τον χώρο τους, ιδιαίτερα όταν προστατεύουν τα μοσχάρια τους. Για τον λόγο αυτό, τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες όσο και οι αγρότες υπενθυμίζουν στους πεζοπόρους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευση από αλπικές περιοχές.

Παρόμοια περιστατικά στις Άλπεις

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται τέτοιο δυστύχημα στην Αυστρία. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένας 85χρονος πεζοπόρος από τη Βιέννη έχασε τη ζωή του ύστερα από επίθεση κοπαδιού αγελάδων στις Αυστριακές Άλπεις, ενώ η 82χρονη σύζυγός του τραυματίστηκε σοβαρά.

Ανάλογο περιστατικό καταγράφηκε και το 2024, όταν μια πεζοπόρος που συνοδευόταν από δύο σκυλιά σκοτώθηκε υπό παρόμοιες συνθήκες. Επιθέσεις είχαν σημειωθεί επίσης τα έτη 2017 και 2014, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τοπικές αρχές.

Μετά τη θανατηφόρα επίθεση του 2014, η αυστριακή κυβέρνηση εξέδωσε οδηγό με συστάσεις προς τους πεζοπόρους. Ο οδηγός προτρέπει τους επισκέπτες των Άλπεων να αποφεύγουν την προσέγγιση κοπαδιών και να κρατούν τα σκυλιά τους δεμένα, αλλά να τα αφήνουν ελεύθερα σε περίπτωση επίθεσης, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω κίνδυνος για τους ανθρώπους.