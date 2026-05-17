Συναγερμός σήμανε στην αεροπορική βάση Mountain Home στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης «Gunfighter Skies» δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα, προκαλώντας αναστάτωση και πυκνό καπνό στο παρασκήνιο.

Σε ανακοίνωσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αξιωματούχοι της βάσης έκαναν λόγο για «αεροπορικό συμβάν», επισημαίνοντας ότι ομάδες έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν ήδη στο σημείο και ότι «διεξάγεται έρευνα», σύμφωνα με το δίκτυο Fox.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Idaho Statesman, συνεργεία διάσωσης ανταποκρίθηκαν άμεσα μετά τη «σύγκρουση εν πτήσει», γεγονός που επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της βάσης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκφωνητής ενημέρωσε το κοινό ότι τέσσερα μέλη του πληρώματος κατάφεραν να εκτιναχθούν με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας τέσσερα αλεξίπτωτα.

Βίντεο θεατή που δημοσιεύτηκε από το τοπικό μέσο KTVB φαίνεται να καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης, δείχνοντας τα δύο αεροσκάφη να συγκρούονται στον αέρα μπροστά στα μάτια των θεατών.