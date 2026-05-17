Ένα χρόνο μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, ο Στάθης Μαντζώρος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή, με αργή αλλά σταδιακή βελτίωση, σύμφωνα με ενημέρωση από τη σύζυγό του.

Η Αντωνία, σύζυγος του ηθοποιού, δημοσιοποίησε επιστολή στην οποία αναφέρεται στην πορεία της αποκατάστασης και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη συνεχή στήριξη του κοινού: «Δημόσια ευχαριστήρια επιστολή. Με την παρούσα δημοσίευση, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις θερμότερες και βαθύτατες ευχαριστίες μας προς όλους εσάς, για τη συνεχή και πολύπλευρη στήριξή σας.»

Όπως σημειώνει, «εδώ και 11 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Στάθης νοσηλεύεται μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, η συμπαράστασή σας υπήρξε συγκινητική και πολύτιμη με κάθε δυνατό τρόπο. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή. Αν και η εξέλιξη προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, διατηρούμε την πίστη και την ελπίδα μας ότι, με την κατάλληλη και εξειδικευμένη αποκατάσταση, θα επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή βελτίωση.»

Η επιστολή ολοκληρώνεται με λόγια ευγνωμοσύνης: «Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που είστε δίπλα μας σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη. Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη.»