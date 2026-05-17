Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες – δύο εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση – είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς κοντά στη διασταύρωση της International Boulevard με την 85th Avenue το βράδυ του Σαββάτου.

Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε, ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και άτομα που βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής του Όκλαντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το όχημα προσέκρουσε αρχικά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια σε πεζούς, περίπου στις 23:15 το βράδυ.

Τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, ενώ δύο από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο οδηγός και ακόμη ένας τραυματίας παρέμειναν στον τόπο του δυστυχήματος μέχρι να μεταφερθούν με ασθενοφόρο.