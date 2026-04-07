Αξιωματικοί της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν άνδρα στην Καλιφόρνια την Τρίτη, αφού ο ύποπτος επιχείρησε να εμβολίσει έναν από αυτούς με το όχημά του, σύμφωνα με τον υπηρεσιακό διευθυντή της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (U.S. Immigration and Customs Enforcement).

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ στο σημείο βρέθηκαν πράκτορες του FBI, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διευθυντής της ICE, Todd Lyons.

«Καθώς οι αξιωματικοί πλησίαζαν το αυτοκίνητο, ο καταζητούμενος μέλος συμμορίας χρησιμοποίησε το όχημά του ως όπλο, προσπαθώντας να παρασύρει έναν αξιωματικό. Ακολουθώντας την εκπαίδευσή τους, οι αξιωματικοί μας πυροβόλησαν αμυντικά για να προστατεύσουν τον εαυτό τους, τους συναδέλφους τους και το κοινό», δήλωσε ο Lyons.

Σύμφωνα με την ICE, ο ύποπτος, μέλος συμμορίας από το Ελ Σαλβαδόρ, βρισκόταν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ήταν καταζητούμενος για ανάκριση σε υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ανακοίνωση της ICE σχετικά με το περιστατικό στην πόλη Patterson, μια αγροτική κοινότητα περίπου 25.000 κατοίκων στην κοιλάδα San Joaquin, περίπου 145 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο ότι κατά το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι αξιωματικοί της ICE αντιμετώπισαν 66 επιθέσεις με οχήματα, έναντι μόλις δύο την προηγούμενη χρονιά.