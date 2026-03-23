Πράκτορες της ICE αναπτύσσονται σε αεροδρόμια των ΗΠΑ για να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας, καθώς η έλλειψη προσωπικού λόγω απουσιών απλήρωτων εργαζομένων προκαλεί εκτεταμένες καθυστερήσεις στις πτήσεις. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης που έχουν ανακύψει.

Το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι εκατοντάδες πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) έχουν αρχίσει να συνδράμουν στην ασφάλεια των αεροδρομίων που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Η κίνηση αυτή στοχεύει στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των ελέγχων και στην αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας για τους ταξιδιώτες.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι πράκτορες της ICE και της υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (Homeland Security Investigations) έχουν ήδη αναπτυχθεί σε 14 αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων της Ατλάντα, του JFK στη Νέα Υόρκη, του Κλίβελαντ, του Πίτσμπουργκ, του Φοίνιξ και του Φορτ Μάγιερς.

Παράλληλα, το αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα —το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο των ΗΠΑ— συνέστησε στους επιβάτες να προσέρχονται τουλάχιστον τέσσερις ώρες νωρίτερα για τις πτήσεις τους, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις στους ελέγχους ασφαλείας.

Δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη στήριξή του στους πράκτορες της ICE που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν επιθυμεί να έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους όταν επιχειρούν στα αεροδρόμια.

«Το εκτιμώ ιδιαίτερα, ωστόσο, ΚΑΜΙΑ ΜΑΣΚΑ, βοηθώντας τη χώρα μας να ξεφύγει από το ΧΑΟΣ που προκαλείται στα αεροδρόμια, λόγω των Δημοκρατικών», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει το Σάββατο πως θα προχωρήσει στην ανάπτυξη πρακτόρων της ICE στα αεροδρόμια, εάν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν συμφωνούσαν άμεσα στη χρηματοδότηση της ασφάλειας των αεροδρομίων.