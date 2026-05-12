Νέα στοιχεία και βίντεο που παρουσίασε η εκπομπή «Live News» του MEGA, ρίχνουν φως στην υπόθεση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη σε δρόμο του Ηρακλείου.

Οι συγγενείς της ζητούν να αποκαλυφθούν πλήρως οι συνθήκες του τραυματισμού, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται εντατικά. Ο σύζυγος της 28χρονης, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, πήρε σήμερα νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη (13/5). Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα τραυματίστηκε όταν άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού.

«Δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα. Οι γιατροί λένε “εντάξει”, καταλαβαίνετε τι λένε πάντα», δηλώνει ο αδερφός της 28χρονης, εκφράζοντας την αγωνία της οικογένειας.

Τα ντοκουμέντα και τα ερωτήματα

Οι εικόνες από τα βίντεο και τις φωτογραφίες προκαλούν προβληματισμό. Σε καρέ φαίνεται ο κατεστραμμένος προφυλακτήρας του οχήματος μετά τον εντοπισμό της τραυματισμένης γυναίκας. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί τροχαίο στον ΒΟΑΚ, γεγονός που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις Αρχές.

Άλλο βίντεο δείχνει το όχημα χωρίς εμφανείς φθορές λίγες ώρες νωρίτερα. Στις 17:02 το απόγευμα του Σαββάτου, ο 30χρονος καταγράφηκε να επιστρέφει στο σπίτι, παίρνοντας τη σύζυγο και τρία από τα τέσσερα παιδιά τους. Δεκαεπτά λεπτά αργότερα, στις 17:19, όλοι μαζί αναχωρούσαν με το βανάκι. Ο τραυματισμός δηλώθηκε στις 20:00, δηλαδή πάνω από δύο ώρες μετά.

«Είναι 17:02 που έρχεται εδώ πέρα και 17:17 φεύγει και από το αμάξι του πλάι φαίνεται ο προφυλακτήρας πάνω τοποθετημένος κανονικά. Όση ώρα ήμασταν εμείς επάνω δεν ακούσαμε το παραμικρό», αναφέρει ο αδερφός της.

Μαρτυρίες από την οικογένεια

Η μητέρα της 28χρονης περιγράφει στο «Live News» ότι ο γαμπρός της ήταν επιθετικός και ότι στο παρελθόν είχε δεχθεί και η ίδια επίθεση από εκείνον. «Κάναμε μία αξονική, αυτό, δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Απόβρασμα, αυτό τα λέει όλα. (…) Μου είχε ρίξει κλωτσιά και με είχε ρίξει κάτω και ήμουν εγχειρισμένη 10 μέρες. Όχι, δεν μου είπε τροχαίο. Ότι ‘η Γωγώ έπεσε από το αυτοκίνητο. Άνοιξε η πόρτα και έπεσε’. Αυτό μου είπε, τίποτα άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αδερφός της 28χρονης παρέδωσε στις Αρχές ένα ζευγάρι χειροπέδες που βρήκε δύο μέτρα από το σημείο του συμβάντος, ζητώντας να διερευνηθεί αν σχετίζεται με την υπόθεση. «Απλώς η χειροπέδα την είδαμε, δηλαδή περίπου δύο μέτρα πριν το χτύπημα…», εξήγησε, περιγράφοντας λεπτομερώς πώς ενημέρωσε την Αστυνομία.

Παράλληλα, το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά που βρίσκονταν στο όχημα φέρεται να κατέθεσε ότι ο πατέρας του παρέσυρε τη μητέρα του και την εγκατέλειψε τραυματισμένη.

Η θέση του κατηγορούμενου

Ο 30χρονος, που σύμφωνα με τις Αρχές βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ, συνελήφθη και αρνείται ότι πέταξε ή παρέσυρε τη σύζυγό του. «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Όταν συνέλθει η σύζυγός μου θα πει τι συνέβη στα αλήθεια…», δήλωσε, περιγράφοντας το πώς, όπως υποστηρίζει, αποκολλήθηκε ο προφυλακτήρας του οχήματος μετά από πρόσκρουση σε διάζωμα κοντά στον ΒΟΑΚ.

Ισχυρίζεται ακόμη ότι οι κάμερες ασφαλείας αποδεικνύουν πως το αυτοκίνητο δεν έφερε προφυλακτήρα αρκετή ώρα πριν το περιστατικό και πως η σύζυγός του έπεσε από το όχημα εξαιτίας του ανοίγματος της πόρτας.

Η μαρτυρία της μητέρας της 28χρονης

Η τραυματισμένη γυναίκα νοσηλεύεται, ενώ οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του συμβάντος. Η μητέρα της αποκάλυψε ότι η κόρη της κατάφερε να της μιλήσει για λίγο στο νοσοκομείο.

«Το μόνο που μου έχει πει το παιδί μου ότι, ήταν κι ο αστυνομικός μπροστά, του Τμήματος Μαλεβιζίου, ότι την χτύπησε ένα αυτοκίνητο… Ναι, τσακωθήκαμε», ανέφερε, περιγράφοντας τη σύντομη συνομιλία τους πριν η κόρη της χάσει ξανά τις αισθήσεις της.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το πλήρες χρονικό και να διαλευκάνουν τις συνθήκες του σοβαρού τραυματισμού της 28χρονης μητέρας.