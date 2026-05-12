Το κλίμα ήταν εξαιρετικά φορτισμένο, καθώς συγκεντρωμένοι πολίτες ξέσπασαν κατα των κατηγορούμενων με αποδοκιμασίες και βαριές εκφράσεις έξω από το Δικαστήριο Ηρακλείου

Την ίδια ώρα, οι καταθέσεις των γιατρών μέσα στη δικαστική αίθουσα περιέγραφαν εικόνες που προκάλεσαν σοκ και συγκίνηση.

Ο επιμελητής της ΜΕΘ Παίδων, που κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου, έκανε λόγο για εμφανή και βαρύτατη κακοποίηση του παιδιού, σημειώνοντας ότι ήδη από τις πρώτες ώρες νοσηλείας είχε ενημερωθεί άμεσα η Αστυνομία λόγω της σοβαρότητας των ευρημάτων.

Όπως ανέφερε, η δεύτερη αξονική τομογραφία έδειξε ότι η κατάσταση του μικρού Άγγελου ήταν μη αναστρέψιμη. Ο γιατρός μίλησε για δύο σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, εξηγώντας πως το τραύμα στη δεξιά πλευρά ενδέχεται να είχε προκληθεί έως και επτά ημέρες πριν από το μοιραίο χτύπημα στην αριστερή πλευρά, το οποίο οδήγησε το παιδί σε κωματώδη κατάσταση.

Παράλληλα, περιέγραψε τραύματα στην πλάτη που – σύμφωνα με τα ευρήματα – παρέπεμπαν σε χτυπήματα από ζώνη ή βέργα, ενώ αναφέρθηκε ακόμη σε περιγεννητικές βλάβες.αλλά και εγκαύματα από τσιγάρο.

«Δεν έχω ξαναδεί παιδί σε τέτοια κατάσταση»

Συγκλονιστική ήταν και η κατάθεση της παιδιάτρου – επιμελήτριας Β’, η οποία παρέλαβε πρώτη το παιδί στο νοσοκομείο.

«Δεν έχω ξαναδεί παιδί σε τέτοια κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά στο δικαστήριο, περιγράφοντας ότι το παιδί βρισκόταν σε βαθύ κώμα, χωρίς αντίδραση σε ερεθίσματα, με τους γιατρούς να προχωρούν άμεσα σε διασωλήνωση.

Η ίδια εξήγησε ότι όταν ρώτησε για τραυματισμό στο δάχτυλο του ποδιού, της απάντησαν πως το παιδί είχε χτυπήσει σε τραπεζάκι, ενώ για έγκαυμα στο χέρι της είπαν ότι προκλήθηκε από φούρνο.

Ωστόσο, όπως κατέθεσε, το παιδί έφερε πολλαπλά τραύματα σε όλο του το σώμα, διαφορετικών χρονικών περιόδων, με εμφανείς μώλωπες διαφορετικού χρωματισμού. Η εικόνα που αντίκρισαν οι γιατροί ήταν τόσο σοβαρή, ώστε – όπως είπε – αποφάσισαν άμεσα να ενημερώσουν την Αστυνομία.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, η παιδίατρος ανέφερε επίσης ότι η μητέρα του παιδιού δεν έδειχνε να αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης του μικρού Άγγελου.