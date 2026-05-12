Τον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής του δίνει ο Σταύρος Φλώρος, ο 22χρονος μελισσοκόμος που έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο φετινό Survivor, καθώς νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Ο νεαρός μεγάλωσε σε πολύτεκνη οικογένεια με εννέα αδέλφια, μαθαίνοντας από μικρός να μοιράζεται και να εργάζεται σκληρά. Από την οικοδομή και τα χωράφια μέχρι τα μελίσσια του πατέρα του, δεν δίστασε ποτέ να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. «Με τις μέλισσες άρχισα να ασχολούμαι από τα 5 μου σαν θεατής. Και από τα 16 μου άρχισα να ασχολούμαι επαγγελματικά» είχε πει ο ίδιος.

Η μελισσοκομία αποτελεί τη μεγάλη του αγάπη. Παράλληλα με την παραγωγή μελιού, εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση που παράγει ταχίνι και χαλβά, ενώ σπουδάζει λογιστική και χρηματοοικονομικά. Γέννημα θρέμμα Καβαλιώτης, ο Σταύρος μεγάλωσε στη φύση, στο ορεινό χωριό Μεσορόπη. Άνθρωπος της υπαίθρου και ολοκληρωμένος αθλητής, ασχολήθηκε με την ποδοσφαιρική προπόνηση, την πυγμαχία και τις εξορμήσεις στο βουνό.

Η συμμετοχή στο Survivor

Ο νεαρός είδε τη συμμετοχή του στο παιχνίδι επιβίωσης ως ευκαιρία να δοκιμάσει τα όριά του. «Μεγάλωσα με την ιδέα, ότι αν υπάρχει ένα κομμάτι ψωμί, θα κοπεί σε δέκα κομμάτια. Έτσι έμαθα να επιβιώνω και να είμαι ευτυχισμένος με τα λίγα».

Με όπλο τη σωματική και ψυχική του αντοχή, ξεχώρισε για τις αγωνιστικές του επιδόσεις και την ευθύτητα του χαρακτήρα του. «Δεν θα πρόδιδα την επαρχία για το χρηματικό έπαθλο, γιατί η υπόληψη ενός ατόμου είναι μεγαλύτερη από τα λεφτά».

Ακόμη και όταν οι δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν, συνέχιζε με πείσμα. «Από την αρχή του αγώνα δεν ένιωθα καλά. Κάνω το πρώτο run, πάω στην τέντα του γιατρού. Η αφαγία, ο ήλιος, προφανώς δύσκολες οι συνθήκες που ζούμε» είπε ο ίδιος για το Survivor.

Το σοβαρό ατύχημα και η μάχη για τη ζωή

Σήμερα ο 22χρονος Σταύρος δίνει τον πιο δύσκολο αγώνα του. Ο βαρύς τραυματισμός του από σκέφος ενώ έκανε ψαροτούφεκο στον Άγιο Δομίνικο, έχει προκαλέσει συγκίνηση σε όλη τη χώρα, καθώς υπέστη μερικό ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού και σοβαρό τραύμα στον δεξί αστράγαλο.

Οι γονείς του 22χρονου μίλησαν στην εκπομπή Live News του MEGA για τις δραματικές στιγμές του ατυχήματος. «Θα σας πω μόνο δύο λόγια για το τι έγινε γιατί δεν βγαίνει η φωνή μου. Τον χτύπησε το τουριστικό σκάφος. Απ’ ότι έμαθα εγώ, υπήρχε σημαδούρα και τα παιδιά ήταν μέσα στα όρια. Το σκάφος ήταν αυτό που μπήκε στα όρια που δεν έπρεπε. Χτύπησε, χτύπησε πολύ. Η κατάστασή του είναι ακόμα κρίσιμη αλλά σταθερή. Το ποδαράκι του δυστυχώς το αριστερό από το γόνατο και κάτω ακρωτηριάστηκε. Δύσκολα τα πράγματα. Πέρασε ένα βαρύ και δύσκολο χειρουργείο. Έχασε πολύ αίμα. Είχε όμως τις αισθήσεις του το παιδί. Για το άλλο πόδι που τραυματίστηκε χρειάζονται πολλά χειρουργεία αλλά άμα δεν μιλήσω με τους γιατρούς δεν μπορώ να ξέρω. Περιμένουμε και ελπίζουμε», ανέφερε η μητέρα του.

Ο πατέρας του πρόσθεσε: «Το παιδί ήταν για ψαροντούφεκο με τον Μάνο Μαλλιαρό. Είχαν και τη σημαδούρα. Ο Μάνος το είδε το σκαφάκι. Ο Σταύρος ήταν μέσα στη θάλασσα. Το σκάφος χτύπησε τη σημαδούρα και μετά χτύπησε και τον Σταύρο με την προπέλα από δύο μεγάλες μηχανές. Μας είπαν ότι το σκάφος μπήκε σε μέρη που δεν έπρεπε να μπει. Κινδύνεψε η ζωή του γιατί έχασε αρκετό αίμα. Προσπάθησαν όσο πιο γρήγορα να τον πάνε στο νοσοκομείο. Τον πήγανε με τη βάρκα είκοσι λεπτά σε μια παραλία που είχε ένα ασθενοφόρο ευτυχώς και μετά από εκεί άλλα είκοσι λεπτά μέχρι νοσοκομείο. Έξι ώρες κράτησε το χειρουργείο. Ήταν δύσκολη η κατάσταση και παραμένει ακόμη δύσκολη. Ακρωτηριάστηκε το αριστερό του πόδι και είναι χτυπημένος αρκετά και ο αστράγαλος από το δεξί του. Μπροστά στα χειρότερα λέμε και δόξα τω Θεώ. Η ζωή είναι το πιο σημαντικό από όλα».