Οι παγκόσμιες αγορές μετοχών έχουν καταγράψει μια ισχυρή ανάκαμψη τις τελευταίες εβδομάδες, υπερβαίνοντας με εντυπωσιακή ευελιξία το κλίμα ανησυχίας που επικρατούσε στις αγορές. Τόσο ο Nasdaq όσο και ο S&P 500 παραμένουν κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν επίσης αρχίσει να περιορίζουν τη διαφορά στις αποδόσεις, με τον δείκτη Stoxx 600 να ενισχύεται κατά 2,2% στις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις, ενώ οι ασιατικές αγορές εκτός Ιαπωνίας έχουν καταγράψει άνοδο 21% από την αρχή του έτους, με αιχμή την αλυσίδα εφοδιασμού τεχνητής νοημοσύνης της Βόρειας Ασίας.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους σαφέστερους πυλώνες στήριξης της ανάπτυξης, της κερδοφορίας και της ηγετικής θέσης των αγορών, ενώ τα πρόσφατα αποτελέσματα των τεχνολογικών εταιρειών δείχνουν διατηρήσιμη ζήτηση, ταχύτερη ανάπτυξη στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και υψηλότερες επενδύσεις στον κλάδο.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι ελλείψεις στην προσφορά και οι αυξήσεις τιμών επεκτείνονται πλέον πέρα από τις μνήμες ηλεκτρονικών συστημάτων και σε επεξεργαστές, υποστρώματα κυκλωμάτων, πολυστρωματικούς κεραμικούς πυκνωτές, τεχνολογίες τελικής συναρμολόγησης και άλλα εξαρτήματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Συνεχίζουμε να προτιμούμε διαφοροποιημένη έκθεση σε υπηρεσίες μνήμης, προηγμένους ημιαγωγούς και υποστηρικτικές υποδομές.

Στον ευρωπαϊκό τεχνολογικό κλάδο, οι κατασκευαστές εξοπλισμού για ημιαγωγούς και οι εταιρείες αναλογικών κυκλωμάτων αναμένεται επίσης να ωφεληθούν από τις επενδύσεις σε ημιαγωγούς και κέντρα δεδομένων που καθοδηγούνται από την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ευρώπη, η τελευταία περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων συνεχίζει να δείχνει ότι η πειθαρχία στο κόστος στηρίζει τα περιθώρια κέρδους, παράλληλα με τη δυναμική που εμφανίζουν διαρθρωτικά ισχυροί τομείς όπως η πληροφορική και η βιομηχανία. Εκτιμούμε ότι οι μετοχές της ευρωζώνης βρίσκονται στα πρώτα στάδια ενός πολυετούς ανοδικού κύκλου κερδοφορίας, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση κερδών κατά 25% μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του S&P 500 και άλλων αγορών συχνά προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές, ιδιαίτερα όταν η πορεία προς αυτά προέρχεται από μια ταχεία ανάκαμψη σχήματος V, όπως αυτή που μόλις βιώσαμε. Μέρος της πρόσφατης ανόδου οφείλεται σε τεχνικούς παράγοντες, όπως το κλείσιμο θέσεων αντιστάθμισης κινδύνου και η επιστροφή της διάθεσης για ανάληψη ρίσκου. Ωστόσο, εξετάζοντας τα στοιχεία από το 1960 και μετά, η επίτευξη νέων ιστορικών υψηλών δεν σήμαινε συνήθως χαμηλότερες μελλοντικές αποδόσεις για τον S&P 500.

Κατά μέσο όρο, ο S&P 500 κατέγραφε απόδοση 11,8% στους επόμενους δώδεκα μήνες και 22,8% στα επόμενα δύο χρόνια ύστερα από ένα ιστορικό υψηλό, έναντι 12% και 25% αντίστοιχα όταν διαπραγματευόταν κάτω από τα υψηλά ρεκόρ. Θεωρούμε ότι μεγαλύτερη σημασία έχει το κατά πόσο συνεχίζουν να αναθεωρούνται ανοδικά οι εκτιμήσεις για τα κέρδη και το αν η οικονομική πολιτική παραμένει υποστηρικτική.

Ο Mark Haefele είναι επικεφαλής επενδύσεων της UBS Global Wealth Management. Το άρθρο συνυπογράφουν στελέχη της UBS Global Wealth Management