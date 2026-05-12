Η κλιματική αλλαγή αρχίζει να μετασχηματίζει ριζικά τη γεωργία στη νότια Γαλλία, με ολοένα περισσότερους παραγωγούς να εγκαταλείπουν παραδοσιακές καλλιέργειες και να στρέφονται στο φιστίκι, το οποίο χαρακτηρίζεται πλέον από πολλούς ως το νέο «πράσινο χρυσάφι» της Μεσογείου.

Στην περιοχή της Προβηγκίας, όπου οι θερμοκρασίες αυξάνονται ταχύτερα σε σχέση με άλλες περιοχές της Γαλλίας, οι αγρότες βλέπουν τις συνθήκες να αλλάζουν δραματικά τα τελευταία χρόνια. Η παρατεταμένη ξηρασία, η μείωση των βροχοπτώσεων και οι ακραίες θερμοκρασίες πιέζουν παραδοσιακές καλλιέργειες και οδηγούν πολλούς παραγωγούς στην αναζήτηση πιο ανθεκτικών λύσεων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το φιστίκι εμφανίζεται ως ιδανική επιλογή. Το δέντρο ευνοείται από τα ξηρά και πετρώδη εδάφη, αντέχει στην έντονη ζέστη και χρειάζεται περιορισμένες ποσότητες νερού. Παράλληλα, οι ισχυροί και ξηροί άνεμοι της περιοχής, που συχνά προκαλούν προβλήματα σε άλλες καλλιέργειες, βοηθούν στη φυσική επικονίαση των δέντρων.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι νέες κλιματικές συνθήκες δημιουργούν πλέον σχεδόν ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της καλλιέργειας στην Προβηγκία – κάτι που πριν από μερικές δεκαετίες θεωρούνταν δύσκολο.

Η αυξανόμενη διεθνής ζήτηση για φιστίκι ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των παραγωγών. Η δημοτικότητα προϊόντων με βάση το φιστίκι, από γλυκά και σοκολάτες μέχρι premium τρόφιμα, έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μέσω των social media και της παγκόσμιας τάσης για μεσογειακή διατροφή. Ωστόσο, οι παραγωγοί γνωρίζουν ότι πρόκειται για μια επένδυση μακράς διάρκειας. Οι πρώτες σοδειές είναι περιορισμένες και απαιτούνται αρκετά χρόνια μέχρι η καλλιέργεια να γίνει πλήρως παραγωγική και οικονομικά βιώσιμη.

Η περίπτωση της νότιας Γαλλίας αποτυπώνει ευρύτερα τις αλλαγές που φέρνει η κλιματική κρίση στη μεσογειακή γεωργία. Καλλιέργειες που κυριαρχούσαν επί δεκαετίες δυσκολεύονται πλέον να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, ενώ νέες παραγωγικές δραστηριότητες αναδύονται, ως πιθανές λύσεις για το μέλλον της αγροτικής οικονομίας.

Παράλληλα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η Μεσόγειος εξελίσσεται σε μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές του πλανήτη απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές μελέτες, η περιοχή θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ οι περίοδοι ξηρασίας γίνονται ολοένα συχνότερες και πιο έντονες. Η μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη γεωργική παραγωγή τις επόμενες δεκαετίες, ιδιαίτερα στη νότια Ευρώπη.

Στη Γαλλία, αρκετές περιοχές της Προβηγκίας και της νοτιοανατολικής χώρας αντιμετωπίζουν ήδη αυξημένο κίνδυνο ερημοποίησης. Η πίεση αυτή οδηγεί όχι μόνο σε αλλαγές στις καλλιέργειες αλλά και σε σημαντικές ανακατατάξεις στην αγροτική οικονομία. Παραγωγοί κρασιού εξετάζουν πλέον εναλλακτικές δραστηριότητες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν την ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής σταφυλιών.