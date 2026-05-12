Η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί ισχυρούς κλυδωνισμούς στις διεθνείς αγορές ομολόγων, με το αμερικανικό χρέος να βρίσκεται στο επίκεντρο των πιέσεων. Οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων των ΗΠΑ σημείωσαν νέα άνοδο φτάνοντας το 4,99%, απέχοντας πλέον μια ανάσα από το ψυχολογικό και οικονομικό φράγμα του 5%.

Η μαζική πώληση τίτλων από τους επενδυτές οφείλεται στον φόβο ότι ο πόλεμος στα Στενά του Ορμούζ θα προκαλέσει νέα εκτίναξη στις τιμές του πετρελαίου, αναζωπυρώνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως. Σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, η αγορά αρχίζει να αμφιβάλλει για τη δυνατότητα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να προχωρήσει σε χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής.

Μεγάλες επενδυτικές τράπεζες, όπως η Goldman Sachs και η Bank of America, μεταθέτουν ήδη τις προβλέψεις τους για παρέμβαση της Fed αργότερα μέσα στο έτος. Ο λόγος είναι η αναντιστοιχία που παρατηρείται στα οικονομικά δεδομένα: ενώ οι τιμές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ παραμένουν ισχυρά, γεγονός που δεν δικαιολογεί μια περιοριστική στροφή.

Οι τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν πλέον ότι δεν αναμένονται μειώσεις επιτοκίων εντός του 2026. Ο πληθωρισμός παραμένει ο βασικός «εχθρός», τροφοδοτούμενος από το ενεργειακό κόστος.

«Τα δεδομένα απλώς δεν δικαιολογούν μια περικοπή επιτοκίων φέτος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Aditya Bhave, επικεφαλής οικονομολόγος της Bank of America.

Η νευρικότητα δεν περιορίζεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές χρέους ακολουθούν την ίδια ανοδική τάση στις αποδόσεις, καθώς το κόστος δανεισμού αυξάνεται παντού. Η παραμονή των αμερικανικών επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα («higher for longer») δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο για την παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης περιόδου οικονομικής επιβράδυνσης.

Εάν το 30ετές ομόλογο ξεπεράσει οριστικά το 5%, αναμένεται να προκληθεί νέα αναταραχή στις χρηματιστηριακές αγορές, καθώς οι επενδυτές θα στραφούν στην ασφάλεια των σταθερών αποδόσεων, αποσύροντας κεφάλαια από πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.