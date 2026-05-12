Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την πρόσληψη του Βάλτερ Ματσάρι. Ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός, γνωστός από τη θητεία του σε ομάδες όπως η Νάπολι και η Ίντερ, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 χρόνων και αναλαμβάνει επίσημα την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο Ματσάρι είχε βρεθεί στη Θεσσαλονίκη στις 29 Απριλίου για αρχικές συζητήσεις με τη διοίκηση του Ηρακλή, ωστόσο τότε οι επαφές δεν είχαν καταλήξει σε συμφωνία, με αποτέλεσμα να υπάρξει προσωρινό «ναυάγιο» στις διαπραγματεύσεις.

Παρόλα αυτά, το τελευταίο διάστημα οι δύο πλευρές επανήλθαν σε νέο κύκλο επαφών, όπου οι διαφωνίες που είχαν προκύψει φαίνεται πως ξεπεράστηκαν. Έτσι, η συμφωνία ολοκληρώθηκε και ο Ιταλός τεχνικός επιστρέφει στους πάγκους, αναλαμβάνοντας τον Ηρακλή στην επιστροφή του στη Super League.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον καταξιωμένο Ιταλό προπονητή, Βάλτερ Ματσάρι για 1+1 χρόνια.

Ο γεννημένος την 1 Οκτώβρη 1961 κόουτς, στο πλούσιο παλμαρέ της καριέρας του, έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την τεχνική ηγεσία της Νάπολι, της Ίντερ, της Τορίνο, της Κάλιαρι, της Σαμπντόρια, της Ρετζίνα και της Γουότφορντ.

Τον καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ μας!».