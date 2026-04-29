Άφιξη Βάλτερ Ματσάρι στη Θεσσαλονίκη. Ο έμπειρος Ιταλός προπονητής βρίσκεται στην πόλη για τις συζητήσεις με τον Ηρακλή και απομένει να δούμε αν οι επαφές με τον “Γηραιό” θα καταλήξουν σε γάμο.

Για τον Ηρακλή η ενδεχόμενη συμφωνία με έναν προπονητή του βεληνεκούς του Ματσάρι σηματοδοτεί μία νέα εποχή. Η τελική απόφαση αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες, με τις εξελίξεις να θεωρούνται κρίσιμες για τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς.

Ο 64χρονος προπονητής, με μακρά και επιτυχημένη πορεία στη Serie A και θητείες σε ιστορικούς συλλόγους όπως η Νάπολι και η Ίντερ, αναμένεται να έχει κρίσιμη συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης.

Το όνομά του Ματσάρι συνδέεται κατά κύριο λόγο με τη Νάπολι, όπου εργάστηκε από το 2009 έως το 2013. Την οδήγησε στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας το 2012 και σε σημαντικές ευρωπαϊκές πορείες.