Καλαμάτα και Ηρακλής, μετά τη μακροχρόνια περιπλάνησή τους στις χαμηλές κατηγορίες της Ελλάδας, επανέρχονται στη Stoiximan Super League. Στις αποσκευές τους φέρουν μαζί, τους οπαδούς τους. «Γηραιός» και «Μαύρη Θύελλα», όντες πρωταθλητές της Super League 2, επιστρέφουν στην κορυφαία διοργάνωση της χώρας, έπειτα από εννέα και 25 έτη αντίστοιχα! Αμφότερες πέρασαν αρκετές δυσκολίες μέχρι να οδηγηθούν έως εδώ. Το πλήρωμα του χρόνου, ωστόσο, ήρθε.

Οι δύο ομάδες, στις 28 Μαρτίου, σε μία ημέρα γιορτής, θα φορέσουν τα… καλά τους και θα αναμετρηθούν στο ΟΑΚΑ, με φόντο τη στέψη του υπερπρωταθλητή της Super League 2. Αυτός θα είναι ο πρώτος μεταξύ τους αγώνας, που δεν θα λάβει χώρα υπό την αιγίδα της πρώτης εθνικής κατηγορίας!

Ασπρόμαυρες και κυανόλευκες αποχρώσεις χρωματίζουν τον καμβά της Stoiximan Super League

Τα τελευταία χρόνια, το επίπεδο του κορυφαίου πρωταθλήματος της χώρας έχει ανέβει κατακόρυφα. Οι μικρομεσαίες ομάδες προξενούν αρκετά συχνά… ζημιές στους διεκδικητές του τίτλου, αυξάνοντας έτσι τον ανταγωνισμό της Λίγκας. Σκεφτείτε, τι θα γινόταν αν τα γήπεδα αυτών των συλλόγων γέμιζαν ασφυκτικά με κόσμο;

Το έργο των Big4, να αποδράσουν από τέτοιου τύπου έδρες, θα ήταν ακόμη πιο δύσκολο. Η άφιξη του Ηρακλή και της Καλαμάτας στη μεγάλη κατηγορία, αυτομάτως τονώνει το εν λόγω στοιχείο.

Ο «Γηραιός» αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώ η «Μαύρη Θύελλα», παρά τα πολλά έτη αγωνιστικής καθίζησης, διατηρεί ακόμη ισχυρό πυρήνα οπαδών.

Από την πολυετή εξορία στη Γη της επαγγελίας

Ηρακλής και Καλαμάτα, τα προηγηθέντα χρόνια, έχουν περάσει τα πάνδεινα μέχρι να βρεθούν στη σημερινή θριαμβευτική πραγματικότητα. Ο «Γηραιός» από τη λήξη της σεζόν 2016-17, τη χρονιά δηλαδή, που έπεσε στη Β’ Εθνική, δεν κατάφερε να επανέρθει ποτέ στην πρώτη. Οι «κυανόλευκοι», των πολλών διοικητικών προβλημάτων, έφτασαν μάλιστα να αγωνίζονται στην τελευταία κατηγορία της χώρας, στη Γ’ ΕΠΣ Μακεδονίας τη σεζόν 2019-2020.

Η σύμπραξη, όμως, των Θεσσαλονικιών με την ΠΟ Τρίγλιας δύο έτη αργότερα, τους επανέφερε στη Super League 2. Εκεί ,η ομάδα παρότι δεν κινδύνεψε ουσιαστικά, ποτέ δεν κατόρθωσε να διεκδικήσει την άνοδο. Έως ότου εμφανιστεί ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, ο οποίος εξαγόρασε την ΠΑΕ έναντι 600.000 €, το 2024. Ο ισχυρός άνδρας του Ηρακλή, από την πρώτη του κιόλας χρονιά στο τιμόνι του συλλόγου, όρισε ως στόχο την άνοδο στη Stoiximan Super League.

Εκείνη τη σεζόν, ο «Γηραιός» τερμάτισε δεύτερος, χάνοντας το πρωτάθλημα από την ΑΕΛ. Η συνέχεια της φετινής σεζόν είναι γνωστή. Ο πρόεδρος των «κυανόλευκων», στη δεύτερη χρονιά του, κατάφερε να εκπληρώσει τις προσδοκίες, που ο ίδιος είχε θέσει κατά την ανάληψη της ομάδας.

Επιστρέφει δυναμικά η «Μαύρη Θύελλα»

Παρόμοια πορεία με τον «Γηραιό», αλλά με λιγότερες αναταράξεις, διέγραψε και η Καλαμάτα. Οι «ασπρόμαυροι» επιστρέφουν στο μεγάλο πρωτάθλημα, έπειτα από 25 έτη. Πού ήταν, όμως, όλο αυτό το διάστημα;

Τα περισσότερα χρόνια μετακινούνταν από τη Super League 2 στη Γ’ Εθνική και αντίστροφα, με εξαίρεση τις σεζόν 2010-11 και 2016-17, όπου βρίσκονταν σε Δ’ Εθνική και Α’ ΕΠΣ Μεσσηνίας αντίστοιχα. Το 2019 ο Γιώργος Πρασσάς ανέλαβε την ομάδα με απώτερο σκοπό να την επαναφέρει στα σαλόνια της Stoiximan Super League.

Με αργά αλλά σταθερά βήματα, επτά χρόνια μετά, είδε τους κόπους του να ανταμείβονται. Η περσινή αποκαρδιωτική εντός έδρας ήττα και η απώλεια της ανόδου στην τελευταία αγωνιστική πρωταθλήματος, από την Κηφισιά , δεν πτόησε καθόλου τον ισχυρό άνδρα της «Μαύρης Θύελλας». Αντίθετα με σωστές προσθήκες και τον Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο, η Καλαμάτα κατόρθωσε να κατακτήσει σχετικά εύκολα το πρωτάθλημα.

Ηρακλής και Καλαμάτα, έπειτα από την εξορία των χαμηλών κατηγοριών, έφτασαν επιτέλους στη Γη της επαγγελίας.

Στο γνώριμο και συνάμα οικείο περιβάλλον της Stoiximan Super League

Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα απόσταση 684 χιλιόμετρα. Αυτό το πολύωρο ταξίδι θα κληθούν να κάνουν οι ένθερμοι οπαδοί του «Γηραιού» και της «Μαύρης Θύελλας» στις μεταξύ τους εκτός έδρας αναμετρήσεις της νέας σεζόν. Ωστόσο, αυτή η διαδρομή δεν φαντάζει πρωτόγνωρη γι’ αυτούς. Οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες άλλες 14 φορές κατά το παρελθόν, με τη μερίδα του λέοντος στις νίκες να ανήκει στους Ηρακλειδείς.

Οι Θεσσαλονικείς κατέχουν έξι νίκες έναντι πέντε των Πελοποννήσιων, ενώ τρία παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Η τελευταία μάχη τους χρονολογείται στο μακρινό 2001, όπου οι «κυανόλευκοι», με σκόρερ τον Μιχάλη Κωνσταντίνου, είχαν επικρατήσει με 1-0 στο «Καυτατζόγλειο».

Να σημειωθεί, ότι η πρώτη μεταξύ τους συνάντηση διεξήχθη στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της τότε Α’ Εθνικής το 1972, στην παρθενική χρονιά και συγχρόνως τον εναρκτήριο αγώνα, της «Μαύρης Θύελλας» στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Το εν λόγω παιχνίδι είχε λήξει ισόπαλο 2-2 στην πόλη της Μεσσηνίας. Φέτος, 25 χρόνια μετά σπάει και μία πολυετή παράδοση. Ποια είναι αυτή; «Γηραιός» και Μαύρη Θύελλα» έχουν βρεθεί αντιμέτωποι μόνο σε αγώνες της 1ης κατηγορίας.

Ο καθ’ ύλην αρμόδιος να συντάξει τον επίλογο αυτού του αφηγήματος, δεν είναι άλλος από τον Ευγένιο Τριβιζά, καθώς η κατάληξη της ιστορίας μεταξύ της Καλαμάτας και του Ηρακλή μπορεί εύκολα να παρομοιαστεί με παραμύθι του ευφάνταστου Έλληνα συγγραφέα.

Νίκος Παναγόπουλος