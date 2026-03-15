Ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν κατά την απονομή του τροπαίου της Super League 2 στους παίκτες της Καλαμάτας, με αποκορύφωμα τη στιγμή που ο Γιώργος Πρασσάς και ο Γιώργος Παμλίδης σήκωσαν την κούπα στον ουρανό, γεμίζοντας το γήπεδο με ενθουσιασμό και χειροκροτήματα.

Η επιστροφή της Καλαμάτας στη Stoiximan Super League μετά από 26 χρόνια γιορτάστηκε με ένταση και χαρά καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα με τον Ολυμπιακό Β’, κορυφώνοντας τη στιγμή μετά τη λήξη. Οι παίκτες και οι φίλαθλοι ένιωσαν την ιστορική επιτυχία να απογειώνεται σε κάθε γωνιά του γηπέδου.

Ο εορτασμός συνεχίστηκε και στο πούλμαν της ομάδας, όπου οι οπαδοί δημιούργησαν ατμόσφαιρα φαντασμαγορική με καπνογόνα, συνθήματα και τραγούδια, ενώ οι παίκτες ανταπέδιδαν τις αγκαλιές και τα χειροκροτήματα. Η πόλη της Καλαμάτας ζούσε έναν θρίαμβο που θα μείνει χαραγμένος στη μνήμη όλων, με τους πανηγυρισμούς να κορυφώνονται σε κάθε δρόμο που περνούσε η ομάδα, υπό τον εκκωφαντικό ήχο της χαράς και της υπερηφάνειας.

