Ξέφρενοι πανηγυρισμοί επικράτησαν κατά την απονομή του τροπαίου της Super League 2 στους παίκτες της Καλαμάτας, ιδιαίτερα τη στιγμή που ο Γιώργος Πρασσάς και ο Γιώργος Παμλίδης ύψωσαν την κούπα στον ουρανό.

Η ομάδα της Καλαμάτας γιόρτασε την επιστροφή της στη Stoiximan Super League μετά από 26 χρόνια, με το εορταστικό κλίμα να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα με τον Ολυμπιακός Β, και ιδιαίτερα μετά τη λήξη του.

Η στιγμή που απογείωσε τους πανηγυρισμούς ήρθε όταν ο ιδιοκτήτης της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, Γιώργος Πρασσάς, μαζί με τον Γιώργος Παμλίδης, σήκωσαν το τρόπαιο της ανόδου στον ουρανό της Καλαμάτας, σε μια σκηνή γεμάτη ενθουσιασμό και χαρά.

