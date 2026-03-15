Οι ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας συνέχισαν τους πανηγυρισμούς για την άνοδο και στα αποδυτήρια του γηπέδου. Εκεί βρέθηκε και ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, Γιώργος Πρασσάς, ο οποίος ανακοίνωσε στους παίκτες πριμ ύψους 200.000 ευρώ για την επιστροφή στην Stoiximan Super League, ενώ αρχικά ο Αλέκος Βοσνιάδης είχε ζητήσε 100 χιλιάδες ευρώ.

Η Καλαμάτα πανηγύρισε την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας του Ολυμπιακός Β στην έδρα της. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι ποδοσφαιριστές του Αλέκος Βοσνιάδης ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς στον αγωνιστικό χώρο, με το κλίμα γιορτής να συνεχίζεται και στα αποδυτήρια.

Οι πανηγυρισμοί της ομάδας για την άνοδο

Στο γιορτινό κλίμα συμμετείχε και ο Γιώργος Πρασσάς, με τους παίκτες της «Μαύρης Θύελλας» να τον αποθεώνουν φωνάζοντας ρυθμικά «είναι τρελός ο πρόεδρος», λίγο μετά την ανακοίνωση του σημαντικού πριμ για την επιτυχία της ομάδας.

Δείτε το βίντεο με τους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια με τον πρόεδρο της Καλαμάτας