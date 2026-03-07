Η Καλαμάτα πέτυχε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας με 1-0 του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη και εξασφάλισε και μαθηματικά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στα playoffs του Β’ ομίλου της Super League 2. Με αυτό το αποτέλεσμα, η «Μαύρη Θύελλα» επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ύστερα από 26 χρόνια απουσίας.

Το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής των playoffs κρίθηκε από το γκολ του Μορέιρα στο 38ο λεπτό. Ο επιθετικός της Καλαμάτας εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Μάντζη, κοντρόλαρε μέσα στην περιοχή και με όμορφο τελείωμα νίκησε τον Γιαννακόπουλο, διαμορφώνοντας το 1-0 που έμελλε να είναι και το τελικό σκορ.

Η αναμέτρηση απέκτησε διαφορετική τροπή από νωρίς, καθώς ο Πανιώνιος έμεινε με δέκα παίκτες στο 19’, όταν ο Δημήτρης Κολοβός αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για χτύπημα στο πρόσωπο του Μάντζη μετά από ένταση μεταξύ των παικτών.

Το ματς είχε αρκετή δύναμη και λίγες μεγάλες φάσεις. Η πρώτη σημαντική στιγμή σημειώθηκε στο 29’, όταν ο Μάντζης πήρε την κεφαλιά, χωρίς όμως να απειλήσει ιδιαίτερα τον Γιαννακόπουλο.

Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Πανιώνιος προσπάθησε να απαντήσει με κεφαλιά του Αυλωνίτη, αλλά ο Γκέλιος αντέδρασε σωστά και κράτησε το προβάδισμα για την ομάδα του. Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πιέσουν παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, όμως η Καλαμάτα διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά της και δεν επέτρεψε μεγάλους κινδύνους στην εστία της.

Με το τελευταίο σφύριγμα, οι παίκτες της Καλαμάτας πανηγύρισαν μια ιστορική επιτυχία, καθώς η νίκη αυτή τους χάρισε και μαθηματικά την άνοδο στη Super League, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή πορεία στα playoffs.

Γκολ: 38′ Μορέιρα

Πανιώνιος (Παύλος Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βερνάρδος (58′ Φοκάμ), Ζούλιας, Αυλωνίτης, Σαραμάντας (58′ Κιάκος), Μπελμόντ (83′ Παπαγεωργίου), Ντίαζ, Κολοβός, Μόρσεϊ (72′ Κρητικός), Γιάκοβλεφ, Μωραΐτης (58′ Βοϊλής)

Καλαμάτα (Αλέκος Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Μορέιρα Μαξιμιλιάνο, Οικονόμου, Κατάλντι (83′ Μπονέτο), Τσέλιος (63′ Παμλίδης), Μορέιρα Μέντες (71′ Κοτσόπουλος), Μάντζης (83′ Τσελεπίδης), Μιράντα (71′ Τσορνομάς)