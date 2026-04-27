Η Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας στην La Liga, μετά το 1-1 στην έδρα της Ρεάλ Μπέτις, σε ένα ματς που άφησε έντονα παράπονα στους Μαδριλένους για τη διαιτησία.

Οι «μερένγκχες», που βρίσκονται ήδη αρκετά πίσω στη βαθμολογία από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, διαμαρτύρονται για μια συγκεκριμένη φάση του πρώτου ημιχρόνου, όταν και ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Ρικάρντο Ροντρίγκες, με το σκορ τότε στο 0-1.

🔈 Así se analizó en Real Madrid TV el penalti robado frente al Betis No creía mucho en la remontada, pero por si las moscas nos hunden un poquito más. Cualquier calificativo se queda corto al definir la mugrienta Liga Negreirapic.twitter.com/LCRZn5Gqp6 — Madrid Sports (@MadridSports_) April 25, 2026

Το θέμα, ωστόσο, πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς το επίσημο τηλεοπτικό μέσο του συλλόγου φέρεται να αναπαρήγαγε τη συγκεκριμένη φάση περίπου 250 φορές συνολικά, μέσα από εκπομπές και στιγμιότυπα της αναμέτρησης, προκαλώντας νέο γύρο συζητήσεων στην Ισπανία.

Παράλληλα, προβλήθηκε εκ νέου και η συνέντευξη Τύπου του Άλβαρο Αρμπελόα, όπου ο τεχνικός της Ρεάλ είχε αφήσει αιχμές για το επίπεδο των διαιτητών, ενώ δεν έλειψαν και αναφορές στην υπόθεση Νεγκρέιρα, επαναφέροντας το γνωστό κλίμα έντασης γύρω από τη διαιτησία στο ισπανικό ποδόσφαιρο.