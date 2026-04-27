Ο Μπεν Στίλερ βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων στα social media, ύστερα από ανάρτησή του για τη νίκη της αγαπημένης του ομάδας, η οποία παρεξηγήθηκε λόγω του χρονισμού της. Το περιστατικό συνέβη μόλις 20 λεπτά μετά την επίθεση με πυροβολισμούς στο ξενοδοχείο όπου διεξαγόταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ του Σαββάτου (25.05.2026).

Ο γνωστός ηθοποιός και φανατικός υποστηρικτής των New York Knicks έκανε αναρτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του απέναντι στους Atlanta Hawks. Μετά τη νίκη των Knicks με 114-98, έγραψε στο X: «Τα κατάφεραν». Ωστόσο, η ανάρτηση έγινε σχεδόν ταυτόχρονα με την επίθεση στο ξενοδοχείο, γεγονός που οδήγησε πολλούς χρήστες να θεωρήσουν λανθασμένα ότι αναφερόταν στο περιστατικό.

Got it done — Ben Stiller (@BenStiller) April 26, 2026

Υποστηρικτές του κινήματος MAGA επιτέθηκαν διαδικτυακά στον Στίλερ, κατηγορώντας τον για έλλειψη ευαισθησίας. Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νάνσι Μέις σχολίασε: «Τι ακριβώς κατάφεραν;», ενώ ο πρώην επικεφαλής του Kennedy Center, Ρίτσαρντ Γκρένελ, αντέδρασε με το λακωνικό «Wtf;».

Αντιδράσεις και διαδικτυακή αντιπαράθεση

Πολλοί χρήστες του X κατηγόρησαν τον ηθοποιό για ειρωνεία απέναντι στο τραγικό συμβάν, ενώ άλλοι αμφισβήτησαν το timing της ανάρτησης. Ένας χρήστης έγραψε: «Συγγνώμη Μπεν. Ο τύπος σου έχασε. Εύχομαι πραγματικά η πλευρά σου να σταματούσε να προσπαθεί να δολοφονεί ανθρώπους με τους οποίους διαφωνείς». Ένας άλλος σχολίασε: «Ο συγχρονισμός αυτού του tweet ήταν αρκετά τρελός».

Παράλληλα, αρκετοί έσπευσαν να υπερασπιστούν τον Στίλερ, επισημαίνοντας ότι η ανάρτηση αφορούσε καθαρά το μπάσκετ. «Οι άνθρωποι του MAGA είναι τόσο ανόητοι που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι μιλάς για αγώνα των Νικς», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Νομίζω ότι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ότι πρόκειται για… μπάσκετ πάσχουν από το Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ».

Η στάση του Στίλερ και το παρελθόν του με τον Τραμπ

Ο Μπεν Στίλερ, γνωστός για την κριτική του προς την κυβέρνηση Τραμπ, δεν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η ανάρτησή του σχετιζόταν με το περιστατικό. Οι εκπρόσωποί του δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο σχετικά με τις αντιδράσεις.

Πρόσφατα, ο ηθοποιός είχε επικρίνει τον Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν, δηλώνοντας πως «ο πόλεμος δεν είναι ταινία» και ζητώντας να αφαιρεθεί απόσπασμα της ταινίας «Τροπική Καταιγίδα» από βίντεο της αμερικανικής κυβέρνησης.