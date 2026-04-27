Πλώρη για την ανανέωση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, που είναι προγραμματισμένο να υπογραφεί εντός του 2026 στο πλαίσιο του 6ου γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ βάζει η Αθήνα έχοντας μόλις ενισχύσει έτι περαιτέρω τους δεσμούς της με τη Γαλλία μέσω της διήμερης επίσκεψης Μακρόν που σηματοδότησε με τον πιο εμφατικό τρόπο τη νέα εποχή στην οποία εισέρχονται οι σχέσεις των δύο ευρωπαϊκών χωρών.

Κλείνοντας το κεφάλαιο «ελληνογαλλική συνεργασία», η Αθήνα είναι σαφές πως ήδη προετοιμάζεται για τις αντίστοιχες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, τόσο σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών όσο και σε επίπεδο ηγετών καθώς ολοένα και πληθαίνουν οι αναφορές σχετικά με την επιθυμία του προέδρου Τραμπ να επισκεφθεί τη χώρα μας σύντομα, ακόμα και εντός των επόμενων μηνών, με αφορμή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου.

Πέραν του ιδίου που το έχει εκφράσει ρητά αλλά και της πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία έχει δηλώσει δημόσια πως γνωρίζει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έρθει στη χώρα μας, αναφορά στην επίσκεψη Τραμπ έκανε εσχάτως, μιλώντας στο ειδησεογραφικό δίκτυο Breitbartnews και τον πολιτικό συντάκτη Μάθιου Μπόιλ, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, επιπλέον, υπογράμμισε πως οι δύο χώρες δεν ήταν ποτέ στο παρελθόν «πιο κοντά».

Ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο «ατού» της ελληνικής φιλοξενίας, τονίζοντας πως μπορεί να εγγυηθεί πως ο αμερικανός πρόεδρος θα περάσει καλά, θυμίζοντας και τη γνωριμία τους ήδη από την πρώτη θητεία Τραμπ, για να εισπράξει ως έμμεση απάντηση από τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο πως η Ελλάδα είναι «φανταστική χώρα» και ο ίδιος «τρομερός τύπος».

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη Γεραπετρίτη στον Λευκό Οίκο και τη συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του, μπήκαν οι προπαρασκευαστικές βάσεις για την άφιξη Ρούμπιο στην Αθήνα για τον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ, ψηλά στην ατζέντα του οποίου βρίσκεται η ενέργεια, η ναυτιλία, οι επενδύσεις, η άμυνα και η ασφάλεια με βασικό στόχο την ανάδειξη της Ελλάδας ως στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ στην περιοχή και ως πυλώνα σταθερότητας.

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο διεξαγωγής του Στρατηγικού Διαλόγου και την επίσκεψη Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα, όπως όλα δείχνουν, μετά την πρώτη μετατόπιση που υπήρξε λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή από το πρώτο τρίμηνο του έτους στην άνοιξη, τώρα όπως όλα δείχνουν αναμένεται εκτός απροόπτου να «κλειδώσει» εντός Ιουνίου. Οσο για το φημολογούμενο «παράθυρο ευκαιρίας» για μια επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, την περίοδο γύρω από τη νατοϊκή σύνοδο στην Τουρκία, προσώρας κανείς δεν επιβεβαιώνει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ούτε όμως και το αποκλείει, με την ελληνική πλευρά να βλέπει όντως έναν «ανοιχτό ορίζοντα».

Μια στάση στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, απίθανο πάντως θεωρείται το να ταξιδέψει ο πρόεδρος Τραμπ στην Ελλάδα «αυτοτελώς» ενώ ως επικρατέστερο σενάριο αξιολογείται επί του παρόντος το να κάνει μια στάση στην Αθήνα εάν αυτή σχετίζεται είτε με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ είτε με κάποια άλλη «αιτία» που θα τον φέρει στην περιοχή και η οποία θα συνδέεται με τη Μέση Ανατολή. Οπως επισημαίνουν, ωστόσο, πηγές από την Ουάσιγκτον, «τα πάντα αυτή τη στιγμή είναι ρευστά σε σχέση με το πρόγραμμα του προέδρου, έπειτα από την πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του».

Σε περίπτωση πάντως, που θελήσει όντως ερχόμενος εδώ ο Τραμπ να πραγματοποιήσει ομιλία με φόντο την Ακρόπολη όπως έχει διαρρεύσει στο παρελθόν, σύμφωνα με γνωρίζοντες τη διαδικασία, ένα αμερικανικό αίτημα για εκφώνηση πολιτικής ομιλίας θα χρειαστεί να συζητηθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι δεν είθισται να πραγματοποιούνται πολιτικές ομιλίες εντός αρχαιολογικών χώρων, με εξαίρεση την Πνύκα, της οποίας ο χαρακτήρας συνάδει με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Εφόσον, δε, υπάρξει θετική γνωμοδότηση για ομιλία Τραμπ στον περιβάλλοντα χώρο του Παρθενώνα, το ΚΑΣ πρόκειται να θέσει αυστηρούς όρους, μεταξύ άλλων, για τη διάρκεια της εκδήλωσης, τον αριθμό των παρισταμένων, την ασφάλεια και την κάλυψη από τα ΜΜΕ.