Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε με λεπτομέρειες τις δραματικές στιγμές της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε έξω από αίθουσα χορού, την ώρα που βρισκόταν στο σημείο, μιλώντας σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News.

Όπως ανέφερε, αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεωρώντας ότι ο θόρυβος που ακούστηκε προερχόταν από κάτι συνηθισμένο, όπως η πτώση ενός αντικειμένου.

Ανέφερε σχετικά ότι η στάση του στα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης ίσως επηρέασε την αντίδραση της Μυστικής Υπηρεσίας. «Αυτό που συνέβη ήταν ότι ίσως έφταιγα λίγο εγώ. Ήθελα να δω τι συνέβαινε. Και δεν τους το έκανα εύκολο», δήλωσε.

Σύντομα, ωστόσο, όταν έγινε αντιληπτό ότι επρόκειτο για επίθεση, οι άνδρες της ασφάλειάς του προσπάθησαν να τον απομακρύνουν άμεσα.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι τελικά οδηγήθηκε στο πάτωμα μαζί με την Πρώτη Κυρία, ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το ξενοδοχείο Washington Hilton.

Παράλληλα, εξήρε τον επαγγελματισμό των πρακτόρων και των μελών της ασφάλειάς του, οι οποίοι, όπως είπε, αντέδρασαν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. «Μόλις το αντιλήφθηκαν, τους βλέπεις να βγάζουν τα όπλα τους. Ήταν απόλυτα επαγγελματίες, στόχευσαν και τον εξουδετέρωσαν αμέσως», ανέφερε.

Aναφέρθηκε στην ταχύτητα του δράστη λέγοντας πως «έτρεξε περίπου 45 μέτρα» και σημείωσε με ειρωνία ότι «το NFL θα έπρεπε να τον προσλάβει».

Σε ερώτηση αν η Πρώτη Κυρία φοβήθηκε, απάντησε: «Δεν θέλω να πω, γιατί στους ανθρώπους δεν αρέσει να λέγεται ότι φοβήθηκαν, αλλά ποιος δεν θα φοβόταν σε μια τέτοια κατάσταση;».

Ο Τραμπ επανέφερε την πρότασή του για την κατασκευή νέας αίθουσας χορού εντός του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να προσφέρει «100% ασφάλεια», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

Αναφορά στο μανιφέστο του δράστη

Στη συνέχεια κλήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο του μανιφέστου του δράστη της επίθεσης, στο οποίο, σύμφωνα με τις αναφορές, περιλαμβάνονται βαριές κατηγορίες εναντίον του. Ο Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για ψευδείς και ακραίες αναφορές που απορρέουν, όπως είπε, από μια «διαστρεβλωμένη και πολιτικά τοξική πραγματικότητα».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοσιογράφος του CBS, Νόρα Ο’Ντόνελ, του διάβασε αποσπάσματα από κείμενα που αποδίδονται στον δράστη. Σε ένα από αυτά αναφερόταν: «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάψει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του», χωρίς να κατονομάζεται ο Τραμπ.

Η αντίδραση του προέδρου ήταν έντονη: «Δεν είμαι βιαστής. Δεν βίασα κανέναν. Συγγνώμη, δεν είμαι παιδόφιλος», είπε, προσθέτοντας: «Διαβάζετε αυτές τις ανοησίες από έναν άρρωστο άνθρωπο με τον οποίο με συνδέετε, πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Έχω πλήρως αθωωθεί».

Σε νεότερη τοποθέτησή του την Κυριακή, υποστήριξε ότι η δημοσιογράφος «θα έπρεπε να ντρέπεται», σημειώνοντας: «Δεν θα έπρεπε να τα διαβάζετε αυτά στο “60 Minutes”. Είστε ντροπή».

.@POTUS SLAMS @60Minutes: “You should be ashamed of yourself, reading that — because I’m not any of those things.” pic.twitter.com/QWxqoUFUaF — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

“You mentioned the First Lady. Her face, she looked very alarmed. Was she scared?”@POTUS: “Who wouldn’t be when you have a situation like that? I think she realized ahead of time that that was more of a bullet than it was a tray.” pic.twitter.com/CKYGiVRo9h — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

.@POTUS on the need to reschedule the White House Correspondents’ Dinner in the face of evil: “I hope we’re going to do it again. Norah, tell them to get it going… it’s not that I want to go—I’m very busy, I don’t need that. I think it’s very important that they do it again.” pic.twitter.com/4IKSFPZeEp — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Η επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών

Η ένοπλη επίθεση που είχε στόχο τον Ντόναλντ Τραμπ και κυβερνητικούς αξιωματούχους σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (26/4) στην Ουάσιγκτον, όταν ένοπλος εισέβαλε στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου διεξαγόταν το ετήσιο δείπνο του Λευκού Οίκου προς τιμήν των ανταποκριτών, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες, όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα κρίσιμα λεπτά, αν και η συνολική επιχείρηση εξουδετέρωσης και ελέγχου της κατάστασης διήρκεσε περίπου μισή ώρα.

Ο δράστης, οπλισμένος με πιστόλι, καραμπίνα και μαχαίρια, πέρασε τρέχοντας από σημείο ελέγχου, ανοίγοντας πυρ και αιφνιδιάζοντας τις δυνάμεις ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της εισβολής τραυματίστηκε ένας πράκτορας.

.@POTUS: “I’m a big fan of the people of law enforcement… he was fast. When you look at it on tape, it’s almost like a blur. But it was amazing because as soon as they saw that, you could see them draw their guns. They were so professional.” pic.twitter.com/Pehcihv4c3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Ακολουθώντας το πρωτόκολλο, άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας φυγάδευσαν άμεσα τον πρόεδρο Τραμπ, τη σύζυγό του και τον αντιπρόεδρο, μεταφέροντάς τους σε διαφορετικούς, ασφαλείς χώρους εντός του ξενοδοχείου. Την ίδια στιγμή, οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον δράστη, πριν αυτός εισέλθει στην κεντρική αίθουσα του χορού, η οποία ήταν κατάμεστη από δημοσιογράφους και προσκεκλημένους.

Η σύλληψη του ενόπλου ολοκληρώθηκε με τον δράστη πεσμένο στο έδαφος, με χειροπέδες πισθάγκωνα, εικόνα που αποτυπώθηκε σε φωτογραφία και έκανε τον γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης.