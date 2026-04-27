Με το καλύτερο κλίμα που έχει υπάρξει σε συνεδρίαση οργάνου στο ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια και με χαλαρή διάθεση μεταξύ των διάφορων εσωκομματικών τάσεων, που αποδείκνυε πως οι μεταξύ τους επαφές τις προηγούμενες μέρες είχαν πετύχει τον σκοπό τους, η Χαριλάου Τρικούπη έκλεισε τις τελευταίες οργανωτικές εκκρεμότητες του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Με νέο γραμματέα τον Γιάννη Βαρδακαστάνη (με ποσοστό 88% επί του σώματος της ΚΠΕ), νέο Πολιτικό Συμβούλιο που αντικατοπτρίζει τους νέους συσχετισμούς και με το έναυσμα του Ανδρουλάκη για την εκλογική μάχη που έρχεται (και στόχο έχει, όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, την νίκη και την πολιτική αλλαγή), το ηθικό των στελεχών χθες, στο πέρας της συνεδρίασης και της σχετικής ψηφοφορίας, έμοιαζε μάλλον ακμαίο. Όπως σχολίαζαν χαρακτηριστικά στελέχη όλων των τάσεων, έμοιαζε λες και όλοι «έχουν καταλάβει το διακύβευμα» και την ευκαιρία που έχει το κόμμα τους στις επόμενες εκλογές, «ξέρουν την μάχη που έχουν να δώσουν».

Παρότι οι πληροφορίες, μέχρι και λίγες μέρες πριν από την συνεδρίαση, παρουσίαζαν τον Κώστα Τσουκαλά ως επικρατέστερο για την θέση του γραμματέα, και για λόγους που αφορούν την επικοινωνία του κόμματος τελικά επελέγη ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ, Γιάννης Βαρδακαστάνης -ο Βαρδακαστάνης είχε «ψηθεί» ήδη ως γραμματέας της ΚΟΕΣ, ενώ η εκλογή του ως νούμερο δύο του κόμματος, με 279 στις 317 ψήφους, ήταν ένα μήνυμα συμπερίληψης από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε αναφορά και στον Γιώργο Γεννηματά, για μια διαφορετική πολιτική σε σχέση με την κοινωνική πρόνοια και τον άνθρωπο.

Η καλή επικοινωνία μεταξύ όλων των πλευρών διατυπώθηκε και στην σειρά κατάταξης στις εκλογές του Πολιτικού Συμβουλίου, με τους επικεφαλής των τάσεων, όπως ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Παύλος Γερουλάνος και ο Μιχάλης Κατρίνης να βρίσκονται σε υψηλές θέσεις -ψηλά βρέθηκε και η Αννα Διαμαντοπούλου, ενώ την δεκάδα έκλεινε ο Χάρης Δούκας, ενδεικτικό της προσπάθειας, απ’ όλες τις πλευρές, το πασοκικό μέτωπο να είναι αρραγές και να σταλεί μήνυμα ενότητας. Στην σταυροδοσία, πρώτος ήρθε ο Κώστας Τσουκαλάς και η σειρά, με μικρές διαφορές μεταξύ τους, συνεχίστηκε με την Μιλένα Αποστολάκη, τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον Παύλο Γερουλάνο, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, τον Μιχάλη Κατρίνη, τη Αννα Διαμαντοπούλου, την Ολγα Μαρκογιαννάκη, τον Παύλο Χρηστίδη, τον Θανάση Γλαβίνα, τον Χάρη Δούκα, τον Κώστα Σκανδαλίδη, τον Νίκο Μήλη, τον Λευτέρη Καρχιμάκη, τον Κώστα Παπαδημητρίου, τον Μιχάλη Αεράκη, την Μαρία Δαφέρμου, την Μάρα Κουκουδάκη, την Κατερίνα Σολωμού, την Εφη Χαλάτση (του περιβάλλοντος Γερουλάνου) και τους τρεις προτεινόμενους της πλευράς Χριστοδουλάκη, Φίλιππο Σαχινίδη, Τόνια Αντωνίου και Μιχάλη Τζελέπη.

Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου – Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)

1. Κώστας Τσουκαλάς 261

2. Μιλένα Αποστολάκη 251

3. Μανώλης Χριστοδουλάκης 230

4. Παύλος Γερουλάνος 228

5. Ανδρέας Σπυρόπουλος 226

6. Μιχάλης Κατρίνης 226

7. Άννα Διαμαντοπούλου 224

8. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220

9. Παύλος Χρηστίδης 211

10. Θανάσης Γλαβίνας 201

11. Χάρης Δούκας 192

12. Κώστας Σκανδαλίδης 184

13. Νίκος Μήλης 181

14. Λευτέρης Καρχιμάκης 176

15. Κώστας Παπαδημητρίου 174

16. Μιχάλης Αεράκης 174

17. Μαρία Δαφέρμου 170

18. Μάρα Κουκουδάκη 159

19. Κατερίνα Σολωμού 144

20. Έφη Χαλάτση 131

21. Φίλιππος Σαχινίδης 129

22. Τόνια Αντωνίου 124

23. Μιχάλης Τζελέπης 121

Ολη η σύνθεση του ΠΣ περιλαμβάνει επίσης τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, τον γραμματέα της ΚΟ Δημήτρη Μπιάγκη, τον γραμματέα αυτο-οργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, ενώ με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου θα δίνουν το παρών οι εκπρόσωποι των κινήσεων Θεόδωρος Μαργαρίτης και Απόστολος Πόντας, ο διευθυντής του κόμματος Νίκος Σαλαγιάννης, ο διευθυντής της ΚΟ Γιάννης Κουτσούκος, ο γραμματέας οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας, και ο αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Γιώργος Τσούμας.

Επανεκκίνηση της διεύρυνσης

Αμεσα το επόμενο διάστημα φαίνεται πως και η διεύρυνση του κόμματος ξαναπαίρνει μπρος, με τελικό ορίζοντα και τον σχηματισμό ψηφοδελτίων για την επόμενη κάλπη. Οι ανακοινώσεις που, αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, έρχονται σύντομα αφορούν ενσωματώσεις ακόμα και παλιών πασοκικών στελεχών που τα τελευταία χρόνια βρίσκονταν σε άλλους χώρους και κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αφορά τον ανεξάρτητο εδώ και κάποιον καιρό ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη (το «προξενιό» έχει γίνει ήδη από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ), ενώ ακολουθούν (εκτός απροόπτου) η βουλευτής Α’ Πειραιά που εξακολουθεί να βρίσκεται στον ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη και ο πρώην βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Θάνος Μωραΐτης.