Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη της σύγχρονης οικογένειας και την ενίσχυση της απασχόλησης προχωρά το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Με στόχο τη γεφύρωση του κενού ανάμεσα στη λήξη της άδειας μητρότητας και την εγγραφή των παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» εισέρχεται στην τελική του φάση. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανοίξει η επίσημη πλατφόρμα, δίνοντας το έναυσμα για τη δημιουργία ενός οργανωμένου και ασφαλούς δικτύου φροντίδας βρεφών σε όλη τη χώρα.

Η έναρξη του προγράμματος και οι δικαιούχοι επιμελητές

Σύμφωνα με την υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου, η πρώτη φάση του προγράμματος αφορά την υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών. Το δίκτυο αυτό είναι εξαιρετικά συμπεριληπτικό, καθώς δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Επαγγελματίες του κλάδου της φύλαξης και παιδαγωγοί.

Φοιτήτριες και φοιτητές συναφών αντικειμένων.

Άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, προσφέροντας έτσι θεσμική κάλυψη στην ενδοοικογενειακή φροντίδα.

Προϋποθέσεις και κριτήρια ασφαλείας

Η ασφάλεια των βρεφών (από 2 μηνών έως 2,5 ετών) αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Για την εγγραφή ενός επιμελητή στο μητρώο απαιτούνται:

Λευκό ποινικό μητρώο. Πιστοποιητικά υγείας που βεβαιώνουν την καταλληλότητα για τη φροντίδα βρεφών (παθολόγος, δερματολόγος, ψυχίατρος). Τρίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση από το Υπουργείο. Σεμινάρια πρώτων βοηθειών από εξειδικευμένους φορείς (ΕΚΑΒ ή Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός).

Σημαντική λεπτομέρεια: Κάθε επιμελητής μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα έως και τριών παιδιών, ενώ οι γονείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής επιμελητή εάν το κρίνουν απαραίτητο.

Οικονομική ενίσχυση και εισοδηματικά κριτήρια

Το πρόγραμμα προβλέπει μηνιαία οικονομική ενίσχυση (voucher) προς τους γονείς, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

500 ευρώ για γονείς με πλήρη απασχόληση.

300 ευρώ για γονείς με μερική απασχόληση ή όσους βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας.

Τα εισοδηματικά όρια έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν την πλειονότητα των οικογενειών:

Για 1 παιδί: Ατομικό εισόδημα μητέρας έως 24.000€ .

Για 2 παιδιά: Ατομικό εισόδημα μητέρας έως 27.000€ .

Για 3+ παιδιά: Δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδική μέριμνα για συνταξιούχους

Μια από τις πιο καινοτόμες πτυχές του προγράμματος είναι η δυνατότητα συμμετοχής των συνταξιούχων. Όπως διευκρίνισε η κ. Μιχαηλίδου, οι συνταξιούχοι που θα εγγραφούν ως επιμελητές (π.χ. για να προσφέρουν υπηρεσίες στα εγγόνια τους ή σε παιδιά της γειτονιάς) δεν θα υποστούν καμία περικοπή ή παρακράτηση στη σύνταξή τους. Με αυτόν τον τρόπο, η πολιτεία αναγνωρίζει έμπρακτα την κοινωνική προσφορά της τρίτης ηλικίας στη στήριξη της εργαζόμενης οικογένειας.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ενεργοποίηση της πλατφόρμας, η οποία θα αποτελέσει το σημείο συνάντησης για γονείς και επιμελητές, δημιουργώντας ένα νέο, σύγχρονο πλαίσιο κοινωνικής συνοχής.