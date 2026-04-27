Στην τελική ευθεία μπαίνουν από σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, οι αιτήσεις για το Fuel Pass, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή για όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ, μόνο έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.

Το νέο πρόγραμμα Fuel Pass καλύπτει την περίοδο Απριλίου – Μαΐου 2026. Δικαίωμα υποβολής έχουν φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Το εισοδηματικό όριο έχει καθοριστεί στα 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο αυξάνεται στις 39.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Τα ποσά της επιδότησης

Τα ποσά της ενίσχυσης διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και την περιοχή. Για αυτοκίνητα στην ηπειρωτική Ελλάδα, η επιδότηση φτάνει τα 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και τα 40 ευρώ όταν επιλέγεται πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Στις νησιωτικές περιοχές, η ενίσχυση ανέρχεται σε 60 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή 50 ευρώ μέσω ΙΒΑΝ. Για μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, το ποσό διαμορφώνεται σε 30 ευρώ (ψηφιακή κάρτα) ή 25 ευρώ (τραπεζικός λογαριασμός) στην ηπειρωτική χώρα, ενώ στα νησιά αυξάνεται σε 35 και 30 ευρώ αντίστοιχα.

Χρήση της ψηφιακής κάρτας

Η φετινή έκδοση του Fuel Pass διαφέρει από τις προηγούμενες, καθώς η ψηφιακή κάρτα δεν περιορίζεται μόνο στα πρατήρια καυσίμων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς ή ταξί, χωρίς δυνατότητα ανάληψης του ποσού σε μετρητά. Το διαθέσιμο υπόλοιπο πρέπει να αξιοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Διαδικασία και προϋποθέσεις αίτησης

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, ενώ κάθε όχημα μπορεί να ανήκει σε έναν μόνο δικαιούχο. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Δικαίωμα συμμετοχής υπάρχει όταν ο αιτών διαθέτει πλήρη κυριότητα, συγκυριότητα ή προσωπική χρηματοδοτική μίσθωση. Στην περίπτωση εταιρικού leasing, το συμβόλαιο πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντος και όχι απλώς να χρησιμοποιεί το όχημα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην κατάσταση της αίτησης. Αν εμφανίζεται ακόμη ως «επεξεργασία από δικαιούχο», δεν έχει υποβληθεί οριστικά. Επιπλέον, αίτηση που έχει εγκριθεί δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω ΚΕΠ έως την ίδια προθεσμία.