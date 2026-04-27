Σε έναν διαρκή αγώνα δρόμου με τις ανατιμήσεις έχει εξελιχθεί η ανέγερση νέων κατοικιών στην Ελλάδα, με τον κλάδο της οικοδομής να «στενάζει» υπό το βάρος του αυξημένου κόστους. Οι προϋπολογισμοί ιδιωτών και κατασκευαστών αναθεωρούνται συνεχώς, καθώς οι τιμές στα βασικά υλικά και οι εργασιακές αμοιβές ακολουθούν μια αταλάντευτα ανοδική πορεία το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Μάλιστα, μονώσεις και συναφή υλικά καταγράφουν πολύ υψηλές αυξήσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν το 20%. Το κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο έχει ανέβει σημαντικά, αγγίζοντας σε πολλές περιπτώσεις τα 1.900 ευρώ (και άνω, ανάλογα την ποιότητα), λόγω της αλματώδους ανόδου στις τιμές, την ενέργεια και τις εργασιακές αμοιβές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον κατασκευαστικό κλάδο, αύξηση 2,5% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το α’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2025, έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

Σε σύγκριση με τον δείκτη του δ’ τριμήνου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,1%, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025 με το 2024.

Η σύγκριση με το 2025

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,8% το α’ τρίμηνο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2025, έναντι αύξησης 3,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025 με το 2024. Ειδικότερα, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 3% και στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 2,6%.

Ενώ, σε σύγκριση με τον δείκτη του δ’ τριμήνου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,1%, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025 με το 2024. Ειδικότερα, η τριμηνιαία αυτή αύξηση οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 1,1% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 1%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εκροών), παρουσιάζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές- εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων.

Επίσης, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εισροών), παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει.