Η εβδομάδα που ξεκινά γεμίζει τις τσέπες χιλιάδων συμπολιτών μας (1.725.124 δικαιούχων), καθώς μπαίνει σε εφαρμογή ο προγραμματισμός των πληρωμών (ποσό των 1.177.920.384,15 ευρώ) από τους δύο κύριους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας. Από σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου, έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου, θα πραγματοποιηθούν σταδιακές καταθέσεις που αφορούν ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων, από συνταξιούχους και νέες μητέρες μέχρι ανέργους και δικαιούχους εφάπαξ.

Ακολουθεί η αναλυτική κατανομή των κονδυλίων, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς πότε και τι αναμένεται να εμφανιστεί στον τραπεζικό σας λογαριασμό:

Από τον e-ΕΦΚΑ

στις 27 Απριλίου, θα καταβληθούν 1.121.872.384,15 ευρώ σε 1.663.804 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2026,

στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Μαΐου 2026,

από τις 27 έως τις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ,

στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών και

στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από τη ΔΥΠΑ