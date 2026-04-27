Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στην έναρξη των συναλλαγών, με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται στη νέα καθυστέρηση των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν, μια εξέλιξη που οδήγησε ανοδικά τις τιμές πετρελαίου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 610,86 μονάδες στις 10:03 ώρα Ελλάδας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο πετρέλαιο Μπρεντ κατέγραψαν νωρίτερα άνοδο κατά 1,3% στα 106,68 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 1% στα 95,35 δολάρια το βαρέλι.