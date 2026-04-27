Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα, στις 10:45, 402 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά της Αθήνας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 13 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου.

