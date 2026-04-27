Ποιοι είναι οι Wide Awakes και ποια είναι η σχέση τους με τον Κόουλ Τόμας Άλεν, τον ύποπτο που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου; Το ερώτημα αυτό έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο Άλεν φέρεται να είχε συνδεθεί με την πολιτική ομάδα και να είχε συμμετάσχει σε διαδήλωση στην Καλιφόρνια υπό το σύνθημα “No Kings”.

Ο Άλεν, 31 ετών, από το Τόρανς της Καλιφόρνια, αντιμετωπίζει κατηγορίες για δύο κατηγορίες χρήσης πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια εγκλήματος βίας και μία κατηγορία επίθεσης σε αστυνομικό με χρήση επικίνδυνου όπλου, αφού παραβίασε την ασφάλεια στο Washington Hilton το Σάββατο το βράδυ και πυροβόλησε έναν αστυνομικό που δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Η αδελφή του ανέφερε στις Αρχές ότι ο Άλεν έκανε συχνά «ριζοσπαστικές δηλώσεις» και μιλούσε για ένα σχέδιο να «διορθώσει» όσα θεωρούσε λάθη στη χώρα, προσθέτοντας πως ήταν μέλος των “The Wide Awakes”. Η σύνδεση με την ομάδα, της οποίας το όνομα ανάγεται σε πολιτικό κίνημα της εποχής του Αβραάμ Λίνκολν, προκάλεσε νέα ερωτήματα για τα κίνητρα και τις πολιτικές του πεποιθήσεις, ιδιαίτερα μετά τις αναφορές του προέδρου των ΗΠΑ στον Λίνκολν κατά την αντίδρασή του στο περιστατικό.

Το προφίλ του Άλεν

Ο Άλεν ήταν εκπαιδευτικός και ερασιτέχνης προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και γνωστός για την αντίθεσή του προς τις πολιτικές του Τραμπ, σύμφωνα με το Associated Press. Είχε αποφοιτήσει από το California Institute of Technology (Caltech) το 2017 με πτυχίο στη μηχανολογία και είχε συμμετάσχει σε φοιτητικές ομάδες, όπως μια λέσχη Nerf και μια χριστιανική αδελφότητα.

Εργαζόταν επί έξι χρόνια στην εταιρεία C2 Education, όπου είχε αναδειχθεί Teacher of the Month το 2024, ενώ παράλληλα ανέπτυσσε βιντεοπαιχνίδια στην πλατφόρμα Steam. Ο καθηγητής πληροφορικής Μπιν Τανγκ δήλωσε στο AP ότι ο Άλεν υπήρξε «ευγενικός, επιμελής και εξαιρετικός φοιτητής», εκφράζοντας σοκ για τη σύλληψή του.

Οι αρχές ανέφεραν ότι είχε αγοράσει νόμιμα ένα ημιαυτόματο πιστόλι διαμετρήματος .38 τον Οκτώβριο του 2023 και μια καραμπίνα 12 gauge το προηγούμενο έτος. Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς δήλωσε πως ο ύποπτος ταξίδεψε με τρένο από την Καλιφόρνια προς την Ουάσιγκτον μέσω Σικάγου, όπου κατέλυσε στο ξενοδοχείο πριν από την επίθεση. «Ερευνούμε ακόμη το κίνητρο», είπε χαρακτηριστικά.

Η ιστορία και η εξέλιξη των Wide Awakes

Οι αρχικοί Wide Awakes ιδρύθηκαν το 1860 στο Χάρτφορντ του Κονέκτικατ, με στόχο την εκλογή του Λίνκολν στην προεδρία. Ήταν μια οργάνωση νέων Ρεπουμπλικανών, γνωστή για την αποτελεσματικότητά της και τις θεαματικές παρελάσεις με λάμπες κηροζίνης και στολές. Μετά την εκλογή του Λίνκολν, πολλά μέλη εντάχθηκαν στον στρατό κατά τον Εμφύλιο Πόλεμο.

Η σύγχρονη εκδοχή του κινήματος ιδρύθηκε το 2020, σύμφωνα με το Amplifier.org, ως δίκτυο καλλιτεχνών, ακτιβιστών και δημιουργών που δραστηριοποιούνται γύρω από κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Το δίκτυο εγκαινιάστηκε με πορεία στη Νέα Υόρκη και έχει συνδέσει τη δράση του με προοδευτικά κινήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Το σύνθημά του “Individually we are asleep, together we are awake” συνοψίζει τη φιλοσοφία του.

Η οργάνωση Amplifier, που είχε συμβάλει στη δημιουργία εικαστικού υλικού για το εγχείρημα, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Άλεν, ενώ καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό στο δείπνο των ανταποκριτών.

«Δεν είχαμε ακούσει ποτέ για τον Κόουλ Άλεν πριν από χθες και δεν είχε ποτέ καμία σχέση με τον οργανισμό μας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. «Οι καρδιές μας είναι με όσους επλήγησαν από τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου».

Σύμφωνα με τον Amplifier, το μοντέρνο κίνημα πλαισιώνει το έργο του ως απάντηση σε μια εθνική επιλογή μεταξύ «χάους ή κοινότητας» και λειτουργεί μέσω παραρτημάτων που οργανώνουν τον ακτιβισμό μέσω της τέχνης, τη συμμετοχή των ψηφοφόρων και την οικοδόμηση κοινότητας. Η σύνδεση μεταξύ του Άλεν και της σύγχρονης ομάδας Wide Awakes παραμένει υπό διερεύνηση και δεν είναι σαφές ποιος συγκεκριμένος ρόλος —αν υπάρχει— μπορεί να έπαιξε η φερόμενη σχέση του στην επίθεση.

Η δράση και οι θέσεις της σύγχρονης ομάδας

Η σύγχρονη εκδοχή των Wide Awakes δεν έχει επίσημη πολιτική πλατφόρμα για ζητήματα όπως η άμβλωση ή η μετανάστευση. Εστιάζει στη δημοκρατική συμμετοχή, τη δημιουργική έκφραση και την κοινωνική συνοχή. Το εγχειρίδιο δράσης της ομάδας προτρέπει σε εθελοντισμό, συμμετοχή σε εκλογικές διαδικασίες και διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με κοινωνικό χαρακτήρα.

Τα μέλη της έχουν συνδέσει τη δράση τους με τα κινήματα Black Lives Matter, τα δικαιώματα των μεταναστών και την ισότητα των φύλων, υπογραμμίζοντας τη μη βίαιη φύση των μεθόδων τους. Οι δραστηριότητες τους περιλαμβάνουν εργαστήρια τέχνης, μουσική, διαλογισμό και δράσεις αλληλεγγύης.

Το πολιτικό υπόβαθρο και το μανιφέστο του Allen

Ο Άλεν είχε εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του προς τον Tραμπ. Σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά αρχεία, είχε συνεισφέρει οικονομικά σε επιτροπή που στήριζε την αντιπρόεδρο Kamala Harris, ενώ στο σπίτι του υπήρχε πινακίδα υπέρ υποψηφίου που υποστηριζόταν από το Δημοκρατικό Κόμμα.

Ο Tραμπ σε συνέντευξη Τύπου μετά το περιστατικό, επικαλέστηκε τον Λίνκολν, λέγοντας πως «οι άνθρωποι που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή είναι εκείνοι που στοχοποιούνται». Παράλληλα, αναφέρθηκε στο μανιφέστο του Άλεν, το οποίο σύμφωνα με αξιωματούχους περιείχε αντι-Τραμπ και αντιχριστιανική ρητορική και περιέγραφε λεπτομερώς το σχέδιο της επίθεσης.

Στο έγγραφο αυτό, ο Άλεν φέρεται να αυτοπροσδιορίζεται ως “φιλικός ομοσπονδιακός δολοφόνος” και να εξηγεί ότι στόχευε κυβερνητικούς αξιωματούχους, αποφεύγοντας πολίτες και μη εμπλεκόμενο προσωπικό. Περιέγραφε επίσης την επίθεση ως «πολιτική πράξη» και εξέφραζε απογοήτευση για τα μέτρα ασφαλείας του ξενοδοχείου.

Πηγή: Newsweek